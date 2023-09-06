Yayınlanma: 06.09.2023 - 17:28

Güncelleme: 06.09.2023 - 17:28

Android cihazlarda uygulamaları gizlemenin birçok nedeni olabilir. Örneğin, iş uygulamalarını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutmak veya hassas uygulamaları meraklı gözlerden uzak tutmak isteyebilirsiniz. Peki Android telefon ve tabletlerde uygulamalar nasıl gizlenir?

ANDROİD TELEFON VE TABLETLERDE UYGULAMALAR NASIL GİZLENİR?

Uygulamaları gizlediğinizde, telefonunuzdaki kimse onları göremeyecektir. Ancak bu, onları bulmanın hiçbir yolunun olmadığı anlamına gelmez. Play Store uygulama yükleme geçmişiniz hangi uygulamaları indirdiğinizi gösterecektir ve uygulama veri klasörleri cihazda kalır.

Gizli uygulamalar, başlatıcı arama sonuçlarında da görünmezler. Birisi uygulamayı doğrudan aramaya çalışsa bile bulamayacaktır. Ancak, veri klasörlerini bulmak için Ayarlar menüsündeki yüklü uygulamalar listesini incelemeleri veya dahili depolama alanına göz atmaları gerekecektir.

İşte Android cihazlarda uygulamaları devre dışı bırakmadan nasıl gizleyebileceğiniz adımlar:

Adım 1: Ana ekrandan yukarı kaydırarak başlatıcıyı açın. Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun.

Adım 2: Ayarlar'a ve ardından "Uygulamaları Gizle" seçeneğine dokunun.

Adım 3: Gizlemek istediğiniz uygulamaları seçin veya arama yapın. İstediğiniz uygulamaları seçtikten sonra "Bitti" düğmesine dokunun.