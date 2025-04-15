Android telefonlara yeni güvenlik özelliği: Üç gün kilitli kalan telefon...

Yayınlanma: 15.04.2025 - 23:13

Güncelleme: 15.04.2025 - 23:13

Bu güvenlik özelliğiyle artık cihazlar, üç gün boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında kullanıcıların PIN kodlarını girmelerini gerektirecek.

Google, Android tarafında bu tarz bir özelliği güvenlik için sunuyor. Bu sayede kilidi bir süredir açılmayan Android telefonlar başka kişilerin ellerine geçtiğinde parola bilgisi de gerektirecek.

Google Play hizmetleri güncellemesinde yer alan özellik Android telefonların "3 gün boyunca kilitlenirse" otomatik olarak yeniden başlatılacağını ve kullanıcıların cihazı bir daha açmak istediklerinde parolalarını girmelerini gerektireceğini söylüyor.

9to5Google'da da yer aldığı gibi bu güncelleme hem Android telefonlarda hem de tabletler için geçerli olacak. Yeniden başlatma işlevi, cihazı fabrika ayarlarına döndüren bir cihaz sıfırlamasıyla karıştırılmamalı. Bu özellik, Before First Unlock durumunu içeriyor. Telefonları ve tabletleri ve dosyalarını şifreleyen güvenlik özelliği cihaz PIN'i girilene kadar biyometrik oturum açma desteğini devre dışı bırakıyor.