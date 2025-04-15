En çok satan akıllı telefon markası belli oldu

Yayınlanma: 15.04.2025 - 18:50

Güncelleme: 15.04.2025 - 18:50

Akıllı telefon satışları ve sevkiyatlarına yönelik araştırmalarıyla öne çıkan Counterpoint Research, akıllı telefon pazarında en çok satan markaların yer aldığı raporunu yayınlandı. Buna göre akıllı telefon satışlarında ilk çeyrek kazananı Apple oldu.

EN ÇOK SATAN MARKA APPLE OLDU

Apple, 2025 yılının ilk çeyreğine göre akıllı telefon satışlarında yüzde 19'luk bir pazar payına sahip.

Listede ikinci sırada yüzde 18'lik pazar payı ile Samsung yer alırken, onu yüzde 14'lük pazar payı ile Xiaomi takip ediyor. Sırasıyla, yüzde 8 pazar paylarıyla ayrı ayrı Vivo ve OPPO listede kendilerine yer buluyor.

Daha önceki raporlara göre 2023 ve 2024 yıllarındaki ilk çeyrekte ilk sırada Samsung yer alıyordu. Aktarılana göre 2025 yılının ilk çeyreğinde bu yükselişin etkisi iPhone 16e'nin çıkmasıyla alakalı. 2025 yılının eylül ayında ise yeni iPhone 17 serisini tanıtacak Apple, bir sonraki yılın ilk çeyreğine güçlü bir giriş yapabilir.

2024 yılında en çok satan akıllı telefon modelleri ise şu şekilde oldu:

1) iPhone 15

2) iPhone 15 Pro Max

3) iPhone 15 Pro

4) Samsung Galaxy A15 5G

5) iPhone 16 Pro Max

6) Samsung Galaxy A15 4G

7) Samsung Galaxy S24 Ultra

8) iPhone 14

9) iPhone 16 Pro

10) Samsung Galaxy A05