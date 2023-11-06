Android'de sistem animasyonları nasıl kapatılır?
Android işletim sisteminde arayüzde sistemsel olarak gelen animasyonlar bulunmaktadır. Bu animasyonlar hem şarjınızı hem de işlemcinizi oldukça yormaktadır. Peki Android'de sistem animasyonları nasıl kapatılır?
Android işletim sistemi, geniş özelleştirme seçenekleri sunar. Bu seçeneklerden birisi de sistem animasyonları. Bu animasyonlar cihazınızı yavaşlatabilir. Peki Android'de sistem animasyonları nasıl kapatılır?
ANDROID'DE SİSTEM ANİMASYONLARI NASIL KAPATILIR?
Her ne kadar sistem animasyonları cihazın daha görsel açıdan hoş görünmesini sağlasa da, eski veya daha az güçlü cihazlarda yavaşlamaya neden olabilirler. Neyse ki, Android'de sistem animasyonlarını kapatma seçeneği sunuluyor.
Android cihazlarının büyük bir kısmında, bu özelliği etkinleştirmek ve sistem animasyonlarını kapatmak oldukça basittir. İşte adım adım nasıl yapılacağı:
Ayarlara gidin.
"Telefon Hakkında" veya benzer bir seçenek bulun ve bu seçeneğe dokunun.
"Yapım Numarası" veya "Sürüm" gibi bir seçenek bulun. Bu seçeneğe 7 kez ardışık dokunun. Bu, "Geliştirici Modu"nu açacaktır.
Artık "Geliştirici Seçenekleri"ne erişebilirsiniz. Bu seçeneklere gidin.
"Pencere animasyon ölçeği," "Geçiş animasyon ölçeği" ve "Simge animasyon ölçeği" gibi animasyon ölçeklerini bulun. Bu değerleri sıfıra ayarlayın. Bu, sistem animasyonlarını kapatacaktır.
Artık cihazınızda sistem animasyonları kapalı durumda. Artık kullanmaya başlayabilirsiniz.
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