Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:12

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:12

Android işletim sistemi, geniş özelleştirme seçenekleri sunar. Bu seçeneklerden birisi de sistem animasyonları. Bu animasyonlar cihazınızı yavaşlatabilir. Peki Android'de sistem animasyonları nasıl kapatılır?

ANDROID'DE SİSTEM ANİMASYONLARI NASIL KAPATILIR?

Her ne kadar sistem animasyonları cihazın daha görsel açıdan hoş görünmesini sağlasa da, eski veya daha az güçlü cihazlarda yavaşlamaya neden olabilirler. Neyse ki, Android'de sistem animasyonlarını kapatma seçeneği sunuluyor.

Android cihazlarının büyük bir kısmında, bu özelliği etkinleştirmek ve sistem animasyonlarını kapatmak oldukça basittir. İşte adım adım nasıl yapılacağı: