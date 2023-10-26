WhatsApp sohbet geçmişinizi Android'den iPhone'a nasıl aktarırsınız?

Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:47

Güncelleme: 26.10.2023 - 13:47

Meta, beklenen bir özellik olan WhatsApp sohbet geçmişi taşıma yeteneğini Android ve iPhone kullanıcıları için sunuyor. Bu özellik, Android'den iPhone'a geçiş yapanların WhatsApp verilerini yeni cihazlarına uçtan uca şifrelemeyi sürdürerek aktarmalarına olanak tanır. Peki WhatsApp sohbet geçmişinizi nasıl aktarırsınız?

WHATSAPP SOHBET GEÇMİŞİNİZİ NASIL AKTARIRSINIZ?



Meta'nın bu yeni WhatsApp sohbet geçmişi taşıma özelliği, Android 5.0 veya daha yeni sürümlerini çalıştıran Android cihazlar ve iOS 15.5 veya daha yeni sürümlerini çalıştıran iPhone'larla uyumludur. Aktarım işlemi sırasında hem Android telefonunuzun hem de yeni iPhone'unuzun aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekir. İşte adımlar:

Android telefonunuzda, Google Play Store'dan "Move to iOS" uygulamasını indirin. Yeni bir iPhone satın aldıysanız veya mevcut iPhone'unuzu fabrika ayarlarına sıfırladıysanız, iPhone kurulum işlemini başlatın. "Uygulamalar ve Veri" kurulum ekranı belirdiğinde, "Android'den veri taşı" seçeneğini seçin. Android cihazınızda "iOS'e Taşı" uygulamasını açın ve ekrandaki yönergeleri takip edin. iPhone'unuzda, "Android'den Taşı" ekranını gördüğünüzde "Devam" düğmesine dokunun ve ardından ekranda görünen on veya altı haneli kodu bekleyin. Android telefonunuzda bu kodu girin, "Veri Aktarma" ekranında "WhatsApp"ı seçin ve "Başlat" düğmesine dokunun. WhatsApp sohbet geçmişinizin ve verilerinizin taşınmasını bekleyin. İşlem tamamlandığında, Android cihazınızda WhatsApp'tan oturumu kapatmış olacaksınız. iPhone'unuzun kurulumu tamamlandığında, App Store'dan "WhatsApp" uygulamasını indirin ve aynı telefon numarasıyla giriş yapın.

Bu adımları izledikten sonra, Android telefonunuzdaki WhatsApp sohbet geçmişi yeni iPhone'unuzda görünmelidir. Bu sayede, WhatsApp verilerinizi kolayca yeni cihazınıza aktarabilirsiniz.