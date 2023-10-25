iPhone'lara neden Android'lerde olduğu gibi geri tuşu eklenmedi?

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:34

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:34

Apple yıllardır kendine has tasarım özellikleriyle cihazlarını tasarlıyor. Bunlardan biri de iPhone. Uzun yıllar kullanıcılar tarafından beklenen geri tuşu, iPhone'larda gerçek anlamda hiçbir zaman bulunmadı. Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın da istediği bu tuş tasarımı, güvenlik kaygıları sebebiyle eklenmemiş.

KULLANICIYA GÜVEN VERMEK

Jobs, daha ilk iPhone'un üretildiği yıllarda cihaza geri tuşunun eklenmesi gerektiğini söylemiş ancak Apple'ın o sırada arayüz tasarımcısı olan Imran Chaudhri, buna karşı çıkmış. Bunun sebebi ise kullancıya güven vermekmiş.

Bu yüzden iPhone'larda tam anlamıyla bir geri tuşu bulunmuyor. Aksine uzun yıllar tek bir tuş ile bu sağlanıyordu. iPhone 8'den sonra orta tuşu tasarımdan çıkartan Apple, uzun bir süredir ana ekranda sol üst kısımda yer alan son açılan uygulamaya geri dönmeyi sağlayan bir yazılım desteği sunuyor.

Android telefonlarda eskiden bu şekilde bir geri tuşu bulunuyordu:

Tasarımcıya göre Android cihazların neredeyse tamamında bulunan bu geri tuşu, eğer iPhone'lara eklenirse kullanıcıların güvenini sarsabilirdi. Bu sebeple söz konusu tasarım hiçbir zaman dahil edilmedi.

iPhone için bunun yerine yazılımsal bir fikir bulundu ve yıllardır da o kullanılıyor. İşte iPhone'larda geri gitme tuşu: