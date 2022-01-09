Android'in kurucu üyesinden Apple'a çok sert tepki: 'Samimiyetsizlik!'
Google yöneticisi ve Android'in kurucu üyelerinden Hiroshi Lockheimer, Apple'a iMessage hizmetini Android ile uyumlu yapmadığı için tepki gösterdi. Lockheimer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Apple’ın yaptığı 'samimiyetsizlik'" ifadelerini kullandı.
Teknoloji devi Apple’ın 2011 yılında hayata geçen iMessage servisi iOS,
iPadOS, macOS ve watchOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabiliyor.
Popüler mesajlaşma hizmeti yalnızca iPhone, iPad, Mac gibi Apple’a ait
cihazlarda çalışıyorken; Android yazılımına sahip olan telefon ve tabletleri
ise desteklemiyor.
Google’ın da geleneksel SMS/MMS gibi mesajlaşma yöntemlerine
alternatif olarak geliştirdiği RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) hizmeti mevcut.
Ancak Apple, iPhone ve iPad’de RCS’yi desteklemiyor. Aynı şekilde iMessage’ı da
Android işletim sistemine getirmiyor. Bu konuda Google cephesinden zaman zaman
gelen iş birliği çağrılarına bir yenisi daha eklendi.
"APPLE’IN YAPTIĞI SAMİMİYETSİZLİK"
ShiftDelete’in haberine göre; Google’ın Platformlar ve
Ekosistemlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hiroshi Lockheimer, New York
Times Gazetesi’nin “Apple’ın iMessage’ı nasıl bu kadar başarılı oldu?” konulu
makalesini Twitter’dan alıntıladı. Makalede Android kullanıcılarının iOS
kullanıcılarıyla iletişim kurarken dışlanmış hissettikleri ve bunda iMessage’ın
payı olduğu yazıyordu.
Android’in kurucu üyeleri arasında da bulundan Hiroshi
Lockheimer, konuyla ilgili düşüncelerini aktardı. Apple’ın iMessage servisini
kapalı tutma politikasının herkesçe bilinen bir şey olduğunu dile getiren
Lockheimer, şirketin ürün satmak için “arkadaş baskısından nemalandığını”
söyledi ve bunu bir çeşit “zorbalık” olarak değerlendirdi.
Bunun Apple’a yakışmadığını ifade eden Hiroshi Lockheimer,
“Ürün satmak için arkadaş baskısından ve zorbalıktan nemalanmak, pazarlama
stratejisinin temelinde ‘hakkaniyet’ ve ‘insanlık’ yatan bir şirket için
samimiyetsizliktir” ifadelerini kullandı. Ardından Lockheimer, iMessage’ı
Android ile uyumlu hale getirmek için iş birliği çağrısında bulundu.
"iMESSAGE ZORBALIĞIN BİR PARÇASI OLMAMALIDIR"
Öte yandan Android’in resmi Twitter hesabından da Hiroshi
Lockheimer’e destek geldi. Hesaptan yapılan paylaşımda, iMessage’ın zorbalığın
bir parçası olmaması gerektiği vurgulanarak “Mesajlaşma bizi bir araya
getirmeli, bunun çözümleri var. Gelin bunu bir olup düzeltelim” ifadelerine yer
verildi.
Google cephesi her ne kadar istekli olsa da, Apple’ın bu işe sıcak bakacağına ihtimal verilmiyor. Daha önce Apple’ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi eğer iMessage servisi Android’de olursa, ailelerin çocuklarına daha ucuz bir telefon satın almak için iPhone’dan uzaklaşacaklarını söylemişti.
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