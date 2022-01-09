Android'in kurucu üyesinden Apple'a çok sert tepki: 'Samimiyetsizlik!'

09 Ocak 2022 Pazar, 13:36

Teknoloji devi Apple’ın 2011 yılında hayata geçen iMessage servisi iOS, iPadOS, macOS ve watchOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabiliyor. Popüler mesajlaşma hizmeti yalnızca iPhone, iPad, Mac gibi Apple’a ait cihazlarda çalışıyorken; Android yazılımına sahip olan telefon ve tabletleri ise desteklemiyor.

Google’ın da geleneksel SMS/MMS gibi mesajlaşma yöntemlerine alternatif olarak geliştirdiği RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) hizmeti mevcut. Ancak Apple, iPhone ve iPad’de RCS’yi desteklemiyor. Aynı şekilde iMessage’ı da Android işletim sistemine getirmiyor. Bu konuda Google cephesinden zaman zaman gelen iş birliği çağrılarına bir yenisi daha eklendi.

"APPLE’IN YAPTIĞI SAMİMİYETSİZLİK"

ShiftDelete’in haberine göre; Google’ın Platformlar ve Ekosistemlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hiroshi Lockheimer, New York Times Gazetesi’nin “Apple’ın iMessage’ı nasıl bu kadar başarılı oldu?” konulu makalesini Twitter’dan alıntıladı. Makalede Android kullanıcılarının iOS kullanıcılarıyla iletişim kurarken dışlanmış hissettikleri ve bunda iMessage’ın payı olduğu yazıyordu.

Android’in kurucu üyeleri arasında da bulundan Hiroshi Lockheimer, konuyla ilgili düşüncelerini aktardı. Apple’ın iMessage servisini kapalı tutma politikasının herkesçe bilinen bir şey olduğunu dile getiren Lockheimer, şirketin ürün satmak için “arkadaş baskısından nemalandığını” söyledi ve bunu bir çeşit “zorbalık” olarak değerlendirdi.

Bunun Apple’a yakışmadığını ifade eden Hiroshi Lockheimer, “Ürün satmak için arkadaş baskısından ve zorbalıktan nemalanmak, pazarlama stratejisinin temelinde ‘hakkaniyet’ ve ‘insanlık’ yatan bir şirket için samimiyetsizliktir” ifadelerini kullandı. Ardından Lockheimer, iMessage’ı Android ile uyumlu hale getirmek için iş birliği çağrısında bulundu.

"iMESSAGE ZORBALIĞIN BİR PARÇASI OLMAMALIDIR"

Öte yandan Android’in resmi Twitter hesabından da Hiroshi Lockheimer’e destek geldi. Hesaptan yapılan paylaşımda, iMessage’ın zorbalığın bir parçası olmaması gerektiği vurgulanarak “Mesajlaşma bizi bir araya getirmeli, bunun çözümleri var. Gelin bunu bir olup düzeltelim” ifadelerine yer verildi.

Google cephesi her ne kadar istekli olsa da, Apple’ın bu işe sıcak bakacağına ihtimal verilmiyor. Daha önce Apple’ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi eğer iMessage servisi Android’de olursa, ailelerin çocuklarına daha ucuz bir telefon satın almak için iPhone’dan uzaklaşacaklarını söylemişti.