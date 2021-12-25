Apple için yeni iddia: 'Tamamen kaldırabilir'

25 Aralık 2021 Cumartesi, 11:13

Geçen aylarda yeni iPhone 13 serisini piyasaya süren dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın; seneye tanıtacağı yeni iPhone 14 ailesinin özellikleri merak konusu olmuştu. iPhone 14 serisiyle ilgili birçok sızıntı bilgi yayınlanmaya devam ederken; şimdi ise daha farklı bir seri hakkında iddialar yayılıyor.

Son olarak, 2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre iPhone 15 Pro’da SIM kartı girişi olmayacak.

SADECE 'eSIM' YUVASI

ShifDelete'in BlogDoiPhone’un iddialarına dayandırdığı haberine göre Apple, 2023 yılında tanıtacağı iPhone 15 serisinde Pro modeliyle birlikte kullanıcılarına fiziksel SIM kart girişi sunmayı bırakıp 2 adet eSIM yuvasıyla kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Bu sayede şirket, ilk defa bir akıllı telefonunda sadece eSIM özelliğini kullanıcılara sunmuş olacak. Çünkü bu özellik birçok cihazda halihazırda bulunuyor.

Bu sene tanıtılan iPhone 13 ve iPhone 13 Pro cihazlarda eSIM özelliği kullanıcılara sunuluyor. Bunun dışında Apple’ın hiçbir bağlantısı noktası olmayan bir iPhone’un üzerinde çalıştığını biliyoruz. Eğer bu iddia doğru ise büyük ihtimalle iPhone 15 Pro’da bizlere Lightning konektörü de dahil hiçbir giriş sunulmayacak. Bu sayede cihaz daha dayanıklı olacak.

Büyük ihtimalle şirket, karşımıza sadece eSIM yuvasına sahip modeller çıkarırsa bu modeller belirli pazarlarda piyasa sürülecek. Ülkelerin teknolojileri benimseme hızları ve altyapılarından kaynaklanan problemlerden dolayı her ülkede sadece eSIM yuvasına sahip modellerin piyasaya çıkması müşterileri olumsuz anlamda etkileyebilir.

iPhone 15 serisiyle ilgili iddialar bunlarla sınırlı değil. İddialara göre cihazlarda ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak ve cihazlar 3nm işlemcilere sahip olacak.