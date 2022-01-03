Apple, iPhone'ların en çok eleştirilen özelliğini değiştiriyor
Teknoloji devi Apple'ın deneyimli analisti Mark Gurman, Apple'ın 2022 yılında delikli ekrana sahip ürünler duyuracağını iddia etti. Bu ürünlerden bir tanesi de iPhone 14 olacak. Peki iPhone 14'e delikli ekran gelirse, ultra geniş çentiğe neden olan FaceID teknolojisine ne olacak? İşte ayrıntılar...
Apple ürünleri ile ilgili sızdırdığı bilgilerle ön plana çıkan Bloomberg'den Mark Gurman, şirket ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Bir podcast yayınında konuşan Gurman, Apple'ın 2022 yılında piyasaya süreceği bazı ürünlerde delikli ekran tercih edeceğini duyurdu.
WebTokno'da yer alan habere göre; bu ürünlerden bir tanesi de iPhone 14 olacak.
'DELİKLİ EKRAN'
Apple'ın delikli ekran planları, bir süredir gündemde. Çeşitli kaynaklar, iPhone 14'ün delikli ekran tasarımıyla geleceğini ileri sürdü. Mark Gurman tarafından yapılan açıklamalar, bugüne kadar dile getirilen iddiaları güçlendirmiş oldu.
FACEID TEKNOLOJİSİNE NE OLACAK?
Apple'ın yıllardır ultra geniş çentiklere sahip iPhone üretmesinin bir numaralı nedeni, FaceID isimli yüz tanıma teknolojisiydi. Sistem, sahip olduğu çok sayıda sensör ile kullanıcının yüzünü tanıyor, bu sayede üst düzey güvenlik sunuyor. Peki delikli ekran gelirse FaceID teknolojisine ne olacak?
İddialara göre şirket, son birkaç yıldır FaceID'yı ekran altına gömmek için uğraşıyordu ve sonunda bunu başardı. iPhone 14'ün sonbaharda duyurulacağı varsayıldığında; o döneme kadar tüm çalışmaların tamamlanabileceği söylenebilir.
TEK DEĞİŞİKLİK BU DEĞİL
Apple'ın 2022 yılında duyuracağı tek ürün, delikli ekrana sahip iPhone 14 ailesi olmayacak. İddialara göre şirket, 2022'de kablosuz şarj ve yeni bir tasarıma sahip MacBook Air, M2 işlemcili iPad Pro, 5G desteğine sahip yeni bir iPhone SE ile Apple Watch'un dayanıklılığa odaklanan yeni bir sürümünü tanıtacak.
Bu ürünlerin sahip olacağı teknik özellikler, önümüzdeki aylarda daha fazla netleşecek.
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