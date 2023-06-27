Android'in logosu değişti!

Yayınlanma: 27.06.2023 - 16:36

Güncelleme: 27.06.2023 - 16:36

Google, Android'in yeni marka kimliği değişikliği kapsamında Android logosunu 3 boyutlu hale getirme ve bazı diğer değişiklikler yapma kararı aldı. Bu karar 2019'dan bu yana ilk kez Google'ın Android için yeni bir marka kimliği duyurduğu anlamına geliyor.

Değişiklikler arasında Android logosunun 3D bir forma dönüşmesi yer alıyor. Yani, artık Android'in logosu 2D bir modelden 3D bir modele geçiyor. Bunun yanı sıra, yeni bir kelime işareti de tanıtıldı.

Yeni kelime işaretinde 'Android' kelimesinin başında büyük 'A' harfi kullanılıyor. Bu Google'ın daha önce küçük 'a' harfi kullanmasıyla yapılan bir değişiklik. 'n' ve 'r' harfleri de artık daha yuvarlak bir şekle sahip.

3D Android logosu ilk kez CES 2023'de gösterilmişti. Ancak yeni kelime işareti ilk kez görüntülendi. Google, "yeni marka kimliğini" doğruladığını ve gelecekte daha fazla bilgi paylaşacağını açıkladı. Şirket, bu değişiklikleri Pixel 8 etkinliğinden önce veya etkinlik sırasında resmi olarak duyurmayı planlıyor. Etkinliğin Ekim ayında gerçekleşeceği düşünülüyor.

Android'in eski logosu:

Android'in yeni logosu: