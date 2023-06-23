Yıllardır Android'de olan özellik iOS 17 için yolda! Devrim değil

Yayınlanma: 23.06.2023 - 14:45

Güncelleme: 23.06.2023 - 14:45

Apple'ın yeni iOS 17 için test sürecinin başlamasıyla yeni özellikler yayınlanmaya başladı. Önceki sürüme göre bazı yenilikleri benimseyen Apple, bu sürümde kullanıcıları memnun edip etmeyeceği bilinmiyor ancak iOS 16'nın ilk yayınlanmasıyla pek çok sorun da kullanıcıları bulmuştu.

DEVRİM YARATMAYACAK AMA SÜRECİ PRATİK HALE GETİRECEK

Apple'ın iOS 17'yi duyururken tanıttığı yeni AirDrop yeniliklerine ek olarak NameDrop da gelmişti. Özellik ile ilgili bazı bilgiler verilmiş ancak kullanım tarafında nasıl olduğu görülmemişti. Yeni beta sürümünde Android tarafta yıllardır olan NFC dosya paylaşımına benzetilen AirDrop, iPhone'ları yaklaştırarak dosya paylaşımı yapmayı sağlıyor.

AirDrop in iOS 17 ?? pic.twitter.com/Q2ugAP2kI1 — Apple Hub (@theapplehub) June 23, 2023

Özellik bir devrim yaratmayacak gibi duruyor ancak temelde oldukça pratik bir kullanım sunacak. Özellik, iPhone'dan iPhone'a saniyeler içinde aktarım yapacak.

Bu özelliğin AirDrop'un önceki sürümenden farkı ise bağlantı kopma durumunun olmaması. Yani AirDrop üzerinden paylaşım yapmak istediğinizde diğer Apple cihazın yakınında olmanız gerekiyor. Uzaklaşıldığı takdirde bağlantı kopuyor ve dosyaların aktarımı duruyor. Bu yeni aktarma özelliği ile bunun önüne geçilmesi bekleniyor. Ancak burada da bir istisna var, her iki iPhone kullanıcısının da iCloud hesabına giriş yapmış olması lazım.