Mayıs ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:19

Güncelleme: 05.06.2023 - 10:30

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, eylül ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Yayımlanan listeye bakıldığında Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip telefonların listede fazla sayıda yer aldığı görülüyor. Ancak birinci sırada MediaTek Dimensity 9200+ işlemciye sahip iQOO Neo 8 Pro bulunuyor.

Listenin tamamı ise şöyle:

iQOO Neo 8 Pro OnePlus 11 Oppo Find X6 Pro iQOO 11 Pro REDMAGIC 8 Pro+ vivo X Fold2 Vivo X90 Pro+ Xiaomi 13 Ultra iQOO 11 Meizu 20 Pro

AnTuTu, en güçlü Android telefonların yanı sıra orta segmentte yer alan amiral gemisi cihazları da açıkladı.

Listede sadece Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, MediaTek Dimensity 8100 ve 8200 işlemciye sahip cihazlar yer alıyor. Birinci sırada ise realme'nin GT Neo5 SE cihazı bulunuyor.

Orta segmentte yer alan en güçlü telefonların tamamı ise şöyle: