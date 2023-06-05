Mayıs ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

Her ay telefonları farklı özelliklerini değerlendirerek en iyi telefonlar listesi hazırlayan AnTuTu, eylül ayı listesini yayımladı. Bu listede elbette ‘amiral gemisi’ olan telefonlar yerini alıyor. İşte mayıs ayının en iyi telefonları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:19
Mayıs ayının en güçlü Android telefonları belli oldu
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Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, eylül ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Yayımlanan listeye bakıldığında Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip telefonların listede fazla sayıda yer aldığı görülüyor. Ancak birinci sırada MediaTek Dimensity 9200+ işlemciye sahip iQOO Neo 8 Pro bulunuyor. 

Listenin tamamı ise şöyle:

  1. iQOO Neo 8 Pro
  2. OnePlus 11
  3. Oppo Find X6 Pro
  4. iQOO 11 Pro
  5. REDMAGIC 8 Pro+
  6. vivo X Fold2
  7. Vivo X90 Pro+
  8. Xiaomi 13 Ultra 
  9. iQOO 11
  10. Meizu 20 Pro

AnTuTu, en güçlü Android telefonların yanı sıra orta segmentte yer alan amiral gemisi cihazları da açıkladı.

Listede sadece Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, MediaTek Dimensity 8100 ve 8200 işlemciye sahip cihazlar yer alıyor. Birinci sırada ise realme'nin GT Neo5 SE cihazı bulunuyor. 

Orta segmentte yer alan en güçlü telefonların tamamı ise şöyle:

  1. realme GT Neo 5 SE
  2. Redmi Note 12 Turbo
  3. Vivo S16 Pro
  4. iQOO Neo7 SE
  5. Redmi K60E
  6. OnePlus Ace Racing
  7. OPPO Reno 9 Pro 5G
  8. OnePlus Ace
  9. realme GT Neo 3
  10. Redmi K50

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