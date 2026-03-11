Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anthropic'ten yapay zekanın etkilerini araştırmak için adım

Anthropic'ten yapay zekanın etkilerini araştırmak için adım

11.03.2026 19:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Anthropic'ten yapay zekanın etkilerini araştırmak için adım

Gündemden düşmeyen Anthropic'ten yapay zekanın etkilerini araştırmak için önemli bir adım geldi. Şirket, yapay zekanın kapsamlı etkilerini araştırmak için The Anthropic Institute'yü duyurdu.

Yapay zekadaki gelişmeler hızla ilerlerken şirketlerden bu konuyla ilgili adımlar geliyor. The Anthropic Institute adı verilen bu girişim ile yapay zekanın geniş kapsamlı etkileri araştırılacak. Farklı ekipleri bir araya getiren bu girişimde aslen, güçlü yapay zeka sistemlerinin işlerimizi ve en önemlisi ekonomimizi nasıl değiştireceği ve toplumsal olarak etkileri neler olacak gibi noktalara odaklanılacak.

Yapay zekanın oluşturacağı tehditler ve bunun sonuçlarına da odaklanması beklenen girişimde genel olarak değerler de tartışılacak.

Yapay zekanın etkileri ve en nihayetindeki sonuçları üzerine de bu noktada düşünülecek.

İlgili Konular: #Araştırma #Yapay zeka

İlgili Haberler

iPhone 17 Pro, yapılan testlerde nasıl bir performans gösterdi?
iPhone 17 Pro, yapılan testlerde nasıl bir performans gösterdi? iPhone 17 Pro'nun kamera tarafı için DxOMark testi sonucu paylaşıldı.
Apple, bazı cihazlarını satıştan kaldırdı
Apple, bazı cihazlarını satıştan kaldırdı Apple, yeni ürünlerini tanıttıkça çok eski cihazlarını satıştan kaldırıyor. Yeni açıklandığına göre 15 ürün satıştan kaldırıldı.
200 bin canlı beyin hücresi Doom oynamayı öğrendi
200 bin canlı beyin hücresi Doom oynamayı öğrendi Bilim dünyasında sınırları zorlayan deney: 200 bin canlı beyin hücresi, özel bir çip üzerinde Doom oynamayı öğrendi. Silikon çiplerin yerini organik ağların aldığı bu yeni bilişim dünyasında, nöronların öğrenme hızı ve sergilediği performans izleyenleri hayrete düşürüyor.