Anthropic'ten yapay zekanın etkilerini araştırmak için adım

Yapay zekadaki gelişmeler hızla ilerlerken şirketlerden bu konuyla ilgili adımlar geliyor. The Anthropic Institute adı verilen bu girişim ile yapay zekanın geniş kapsamlı etkileri araştırılacak. Farklı ekipleri bir araya getiren bu girişimde aslen, güçlü yapay zeka sistemlerinin işlerimizi ve en önemlisi ekonomimizi nasıl değiştireceği ve toplumsal olarak etkileri neler olacak gibi noktalara odaklanılacak.

Yapay zekanın oluşturacağı tehditler ve bunun sonuçlarına da odaklanması beklenen girişimde genel olarak değerler de tartışılacak.

Yapay zekanın etkileri ve en nihayetindeki sonuçları üzerine de bu noktada düşünülecek.