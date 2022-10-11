Anti-Instagram olarak ünlenen BeReal, 53 milyon indirmeye ulaştı

11 Ekim 2022 Salı, 21:53

Instagram ve TikTok'un özelliklerini kopyaladığı BeReal, dünya çapında 53 milyon indirmeye ulaştı. Dijital araştırma şirketi Sensor Tower'ın paylaştığı bilgilere göre Google Play ve App Store'da BeReal'ın indirilme oranı ocaktakine kıyasla yüzde 2 bin 254 artış gösterdi.

Öte yandan Android kullanıcıların yalnızca yüzde 9'u her gün aktif olarak uygulamaya giriş yapıyor. Aynı oran Instagram için yüzde 39, TikTok'taysa yüzde 29 şeklinde.

Bu iki uygulamanın ardından yüzde 27'yle Facebook, yüzde 26'yla Snapchat, yüzde 20'yle YouTube ve yüzde 18'le Twitter geliyor. Teknoloji sitesi Tech Crunch, bu oranların BeReal'ın henüz diğer sosyal medya devlerinin gölgesinden çıkamadığını gösterdiğine işaret etti.

ANTİ INSTAGRAM OLARAK ÜNLENEN UYGULAMANIN NE KADAR KULLANICIYA ULAŞACAĞI ŞU AN İÇİN BELİRSİZ

Independent Türkçe'nin haberine göre Fransız yazılımcılar Alexis Barreyat ve Kevin Perreau'nun tasarladığı ve iki yıl önce piyasaya sürülen uygulama, "spontane fotoğraf" özelliğiyle öne çıkıyor.

BeReal, bu özellik kapsamında kullanıcılardan o an ne yaptıklarını gösteren bir filtresiz fotoğraf çekmesini istiyor. Her gün gelen bu istekte kullanıcıya fotoğraf çekmesi için iki dakika süre tanınıyor.

Uygulama özellikle özellikle 1990'ların sonunda dünyaya gelen Z kuşağı arasında bu yıl gittikçe popülerleşti. BeReal, telefonun ön ve arka kamerasının aynı anda kullanıldığı fotoğraflar çekme özelliği de sağlıyor.

Instagram, temmuzda tanıttığı "çift kamera" özelliğiyle BeReal'ın bu hizmetini kopyaladığı için eleştiri toplamıştı. TikTok da eylülde piyasaya sürdüğü "TikTok Now" özelliğiyle BeReal'ı taklit ettiği gerekçesiyle tepki çekmişti.

"Anti-Instagram" olarak da adlandırılan BeReal'ın popülerliğinin ne kadar kalıcı olacağı henüz belli değil.