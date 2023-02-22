Antik imparatorluk kentinde büyük yapı kalıntıları bulundu

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 07:00

Bölgedeki Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsüne göre, bina kalıntıları 2022'nin sonlarında Liao Hanedanlığının eski başkenti Shangjing'in harabelerindeki imparatorluk kentine ait bir avluda bulundu. Biri imparatorluk kenti olmak üzere iki bölüme ayrılan Shangjing bölgesi, İç Moğolistan'daki Bairin Sol Sancağı'nın Lindong kasabasında bulunuyor.

TARİHİ KAYITLAR, İMPARATORLUK KENTİNİN BİNA KİMLİĞİ VE DAHA FAZLASI İÇİN İPUÇLARI VERECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Gün yüzüne çıkarılanlar arasında, yapı bileşenleri, seramikler, kilden heykeller ve bakır paralar da dahil olmak üzere bir takım eserler bulunuyor. Göçebe Khitan, Liao Hanedanlığının kurucusu olarak biliniyor. Arkeologlar, Khitan halkının doğunun güneşin doğduğu yer olduğuna, ayrıca uğur ve aydınlık getirebileceğine inandığını, bu yüzden imparatorluk kenti ve sarayların doğuya baktığını belirtti.

Güneye bakan büyük binanın keşfi, arkeologların antik Liao başkentinin yerleşim düzeni ve tarihi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağladı. Binanın, başkentte önemli bir kraliyet yerleşimi olduğu düşünülüyor. Tarihi kayıtlar, imparatorluk kentinin tapınaklar ve akademiler gibi binanın kimliği ve amacı hakkında bazı ipuçları verebilecek önemli yapıları içerdiğini gösteriyor.