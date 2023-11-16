App Store Award finalistleri hangi uygulamalar oldu?

Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:33

Güncelleme: 16.11.2023 - 10:33

Apple'ın her yıl sonuna yaklaştıkça açıkladığı en iyiler listesi için adaylar belli oldu. Burada en iyi uygulamalardan en iyi oyunlara kadar pek çok adaylık kategorisi yer alıyor. Hatta Apple, iPhone ve iPad olarak kategorileri de ayırıyor. Çünkü cihazların farklı ihtiyaçları ve çalıştırdıkları uygulamalar da var.

APPLE APP STORE ÖDÜLLERİ ADAYLARI

Şirket direkt konu hakkında da bir açıklama yaptı:

App Store editör ekibi olarak 10 yılı aşkın süredir, yıl sonunda en iyi uygulama ve oyunları ödüllendiriyoruz. Her zamanki gibi teknik yenilikçilik, kullanıcı deneyimi ve tasarıma odaklanıyoruz. Ardından da bu uygulamaların ve oyunların hayatlarımızdaki etkisini göz önüne alıyoruz. App Store’da dünyanın dört bir yanından o kadar çok harika uygulama ve oyun var ki, yalnızca birkaçını seçmek hiç kolay değil. Bu nedenle bu seneki App Store Awards’un finalistlerini de takdim etmekten gurur duyuyoruz. Hepsine tebrikler!

İşte Apple'ın açıkladığı listede yer alan adaylar: