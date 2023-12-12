2023 yılında App Store'da en çok indirilen uygulamalar açıklandı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 21:26

Güncelleme: 12.12.2023 - 21:26

Apple'ın uygulama mağazası için yeni 2023 yılında en çok indirilen uygulamalar açıklandı. Buna göre ücretsiz oyun tarafında en çok indirilen PUBG Mobile oldu.

En popüler ücretli oyun ise Minecraft olurken, en popüler Apple Arcade oyunu da Football Manager 2024 Touch oldu. En popüler ücretsiz uygulama ise şaşırtmayacağı gibi WhatsApp, en popüler ücretli uygulama Deprem Ağı oldu.

İşte 2023 yılında App Store'da en çok indirilen uygulamalar

En popüler ücretsiz oyunlar

PUBG MOBILE

101 Yüzbir Okey Plus

Subway Surfers

Roblox

Royal Match

Words of Wonders

Candy Crush Saga

Hay Day

Gardenscapes

Traffic Rider

En popüler ücretli oyunlar

Minecraft

Aylık Distopya

Mesih

Plague Inc.

Earn to Die 2

Hitman Sniper

Başkanlar

RFS – Real Flight Simulator

Grand Theft Auto: San Andreas

MONOPOLY

En popüler Apple Arcade oyunları

Football Manager 2024 Touch

NBA 2K23 Arcade Edition

Getting Over It+

Gear.Club Stradale

Jetpack Joyride 2

Asphalt 8: Airborn+

Angry Birds Reloaded

Sneaky Sasquatch

Dead Cells+

En popüler ücretsiz uygulamalar

WhatsApp

Instagram

Threads

YouTube

TikTok

Google

Google Haritalar

Trendyol

CapCut – Video Editor

e-Devlet

En popüler ücretli uygulamalar