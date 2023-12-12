2023 yılında App Store'da en çok indirilen uygulamalar açıklandı
Apple, Türkiye'de en çok indirilen oyun ve uygulamaları listeledi. Buna göre en çok indirilen oyun PUBG Mobile oldu. Peki diğer kategoriler nasıl?
Apple'ın uygulama mağazası için yeni 2023 yılında en çok indirilen uygulamalar açıklandı. Buna göre ücretsiz oyun tarafında en çok indirilen PUBG Mobile oldu.
En popüler ücretli oyun ise Minecraft olurken, en popüler Apple Arcade oyunu da Football Manager 2024 Touch oldu. En popüler ücretsiz uygulama ise şaşırtmayacağı gibi WhatsApp, en popüler ücretli uygulama Deprem Ağı oldu.
İşte 2023 yılında App Store'da en çok indirilen uygulamalar
En popüler ücretsiz oyunlar
- PUBG MOBILE
- 101 Yüzbir Okey Plus
- Subway Surfers
- Roblox
- Royal Match
- Words of Wonders
- Candy Crush Saga
- Hay Day
- Gardenscapes
- Traffic Rider
En popüler ücretli oyunlar
- Minecraft
- Aylık Distopya
- Mesih
- Plague Inc.
- Earn to Die 2
- Hitman Sniper
- Başkanlar
- RFS – Real Flight Simulator
- Grand Theft Auto: San Andreas
- MONOPOLY
En popüler Apple Arcade oyunları
- Football Manager 2024 Touch
- NBA 2K23 Arcade Edition
- Getting Over It+
- Gear.Club Stradale
- Jetpack Joyride 2
- Asphalt 8: Airborn+
- Angry Birds Reloaded
- Sneaky Sasquatch
- Dead Cells+
En popüler ücretsiz uygulamalar
- Threads
- YouTube
- TikTok
- Google Haritalar
- Trendyol
- CapCut – Video Editor
- e-Devlet
En popüler ücretli uygulamalar
- Deprem Ağı
- Harika Haftalar
- GSE SMART IPTV PRO
- Shadowrocket
- Forest
- CamScanner+
- Blitzer.de PRO
- JSPS APP
- MilGPS
- Threema.
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