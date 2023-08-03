App Store'dan yüzlerce uygulama kaldırıldı

Apple, Çin'de yapay zeka temizliğine girişti. Yapay zeka ile ilgili düzenlemeler yapmaya hazırlanan Çin için Apple'dan hamle geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 12:18
App Store'dan yüzlerce uygulama kaldırıldı
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Yapay zeka ile ilgili pek çok olumlu buluş ve keşif haberleri gelse de kötüye kullanımının da önüne geçilmek isteniyor. ABD yapay zeka zirveleri yaparken, Çin de yapay zeka ile ilgili katı kurallar getirmeye hazırlanıyor. Apple da Çin'in bu hamlesine karşılık olarak App Store'da düzenlemeye gitti. 

Apple bu kapsamda 15 Ağustos'ta Çin'in yapay zeka uygulamalarına yönelik devreye almayı planladığı düzenlemeler öncesinde yüzlerce uygulamayı kaldırdı. 

Söz konusu uygulamalar arasında Spark, ChatGAi Plus gibi popüler olanlar da var. Hatırlayacağınız üzere daha önce Çin'deki uygulama mağazasından 30 binin üzerinde oyun, 94 binin üzerinde de uygulama kaldırılmıştı. 

Apple uygulamaları Çin'deki mağazadan kaldırırken geliştiricilere uygulamalarının ülkede yasa dışı içeriklere sahip olduğunu da bilrdirdi.


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