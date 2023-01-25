Apple, 10 yıllık iPhone 5s için güncelleme yayınladı
Apple kısa bir süre önce iOS 16.3 güncellemesini sundu. Bunun akabinde eski iPhone modelleri için de güvenlik güncellemesi içerin iOS 12.5.7'yi sundu.
Apple uzun yıllar nispeten yeni olan iPhone'ları güncellemeye devam ediyorken, bir diğer yandan eskileri tamamen boşlamıyor. Güvenlik güncellemeleri sunmaya devam ettiği iPhone modelleri bulunuyor. Bunlardan biri de 10 yıllık iPhone 5s oluyor. Telefon için iOS 16.3 güncellemesinin yanında iOS 12.5.7 sunuldu.
AKTİF OLARAK ALDIĞI EN BÜYÜK GÜNCELLEME iOS 12 OLMUŞTU
iOS 12.5.7 güncellemesi 5s dışında, iPhone 6, iPhone 6 Plus gibi modellere gelirken, bir diğer yadan iPadOS için de güncelleme sunuldu.
Apple bunun yanında iOS 12.5.7'ye ek olarak 15.7.3'ü de yayınladı. Eğer eski bir iPhone'a sahipseniz bu güncellemeleri yapmanız öneriliyor.
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