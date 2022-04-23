iOS 16 alamayacak iPhone modelleri belli oldu
Haziran ayında WWDC 2022’de, iOS 16 işletim sistemi Apple tarafından resmi olarak duyurulacak. Şirket yeni yazılımında çok sayıda ilgi çekici özelliği ilk defa kullanıcılarına tanıtacak. Fakat iOS 15 güncellemesini alan üç popüler iPhone modeli, bu yeni güncellemeden yararlanamayacak.
Apple Worldwide Developer Conference 2022 (WWDC) için geri sayım başlarken, pek çok Apple kullanıcısı yeni işletim sistemiyle tanışmak için de gün saymaya başladı. Ancak ortaya çıkan yeni sızıntılara göre iOS 16 alamayacak üç büyük iPhone modeli olacağı gündeme düştü.
Tahminlere göre iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE (1. nesil) güncellemeden yararlanamayacak.
Apple, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerini 25 Eylül 2015 tarihinde piyasaya sürdü. 21 Mart 2016’da ise şirket, görünümünü iPhone 5s’ten, donanımını ise iPhone 6s’ten alan iPhone SE 1’i duyurdu. Günümüzde neredeyse 7 yaşında olan bu telefonlar, artık nispeten eski modeller olarak değerlendiriliyor.
HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Şu an için bu telefonların iOS 16 alamayacağı şimdilik yalnızca bir iddiadan ibaret. Apple henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak gerçekten de söylendiği gibi bu cihazların güncellemeye hak kazanamaması, yaşları ve donanımları itibarıyla olası görünüyor.
iPHONE 6S, 6S PLUS VE SE 1. NESİL NEDEN GÜNCELLEME ALMAYACAK?
Apple’ın eski kabul edilebilecek iPhone 6s, 6s Plus ve SE (1. nesil) modellerine güncelleme şansı sunmamasının ana sebebi, cihazların dahili bileşenlerinin artık iOS’u etkin bir şekilde çalıştıramamasıdır. Apple dilerse bu cihazlara güncelleme hakkı verebilir. Ancak bu, kullanıcı deneyimini ciddi bir şekilde etkiler.
Telefonda bariz bir yavaşlama görülür, uygulamalarda çökmeler meydana gelir. Dolayısıyla şirket böyle bir şeyi tercih etmeyeceği için kullanıcılarına son güncellemeyi vermeyebilir.
iOS 16 ALACAK TELEFONLAR
Apple muhtemelen bu yıl iPhone 6s, 6s Plus ve SE (1. nesil) için güncelleme vermeyi kesecek.
Fakat tahminlere göre iOS 16 alacak telefonlar şunlar olacak:
- iPhone SE (2022)
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone SE (2020)
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
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