Sorunlar çözüldü, yenilikler geldi: iOS 16.3 yayınlandı!
Apple'ın sorunlar silsilesi içinde ilerleyen iOS 16 sürümleri yerini en son güncellemeleye bıraktı. Sorunların çözülmesinin yanında, yenilikler de var.
Apple'ın geçen haftadan beklenmeye başlanan güncellemesi iOS 16.3 nihayet kullanıcılara sunuldu. Bazı kullanıcıların karşılaştığı yatay şekil çizgilerin ekranda belirmesi sorununu çözen bu yeni sürüm, bazı özelliklerin de eklenmesiyle bir adım öne çıktı.
iOS 16.3 İLE NELER SUNULDU?
macOS Ventura 13.2 gibi güvenlik tarafındaki sorunları çözmeye odaklanan iOS 16.3 güncellemesi, Apple Kimliği'ne giriş yapılmak istendiği zaman iki adımlı doğrulamaya ek olarak 'güvenlik anahtarı' isteyecek.
Yaklaşık 500 MB boyutuyla sunulan güncelleme, uydu üzerinden acil yardım aramaları sunan iPhone 14 serisindeki problemleri de çözüyor. Hatırlayacağınız üzere bu özellik faydadan çok zararı getirmiş, yanlış aramalar yüzünden acil hattını meşgul ettiği durumlar yaşanmıştı.
Beta sürümünde de ortaya çıktığı gibi yanlışlıkla acil arama yapmayı önlemek adına yan tarafta yer alan güç düğmesiyle ses düğmelerinden herhangi birine aynı anda basıp, bıraktığınızda arama başlıyor.
GÜNCELLEMENİN DİĞER DETAYLARI İSE ŞU ŞEKİLDE SIRALANIYOR:
- Yeni Birlik duvar kağıdı, Siyahi Tarihi Ayı kutlamaları kapsamında Siyahi tarihini ve kültürünü temsil eder.
- Apple kimliği için Güvenlik Anahtarları, yeni aygıtlarda iki faktörlü kimlik doğrulamayla giriş yapma işleminin bir parçası olarak fiziksel bir güvenlik anahtarı gerektirerek kullanıcıların, hesaplarının güvenliğini güçlendirmesine olanak tanır.
- Acil SOS aramaları artık yanlışlıkla acil arama yapılmasını önlemek için yan düğmeyle birlikte sesi aç veya sesi kıs düğmesinin de basılı tutulup bırakılmasını gerekiyor.
- iCloud için İleri Düzey Veri Koruma, uçtan uca şifreleme kullanılarak korunan iCloud veri kategorilerinin (iCloud Yedekleme, Notlar ve Fotoğraflar da dahil olmak üzere) toplam sayısını 23’e artırarak bulutta veri sızıntısı olması durumunda bile bilgilerinizi korur.
- HomePod (2. nesil) desteği sağlandı.
- Freeform’da Apple Pencil veya parmağınızla yarattığınız bazı çizimlerin paylaşılan panolarda görünmemesine neden olan bir sorunu düzeltildi.
- Kilitli ekranda duvar kağıdının siyah görünmesine neden olan bir sorunu giderildi.
- iPhone 14 Pro Max’i uyandırırken geçici olarak yatay çizgiler görünmesine neden olan bir sorunu düzeltildi.
- Ev kilitli ekran araç takımının Ev uygulaması durumunu doğru görüntülememesine neden olan bir sorunu düzeltildi.
- Siri’nin müzik isteklerine düzgün bir şekilde yanıt verememesine neden olan bir sorunu giderildi.
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