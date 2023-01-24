Sorunlar çözüldü, yenilikler geldi: iOS 16.3 yayınlandı!

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 08:15

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 08:15

Apple'ın geçen haftadan beklenmeye başlanan güncellemesi iOS 16.3 nihayet kullanıcılara sunuldu. Bazı kullanıcıların karşılaştığı yatay şekil çizgilerin ekranda belirmesi sorununu çözen bu yeni sürüm, bazı özelliklerin de eklenmesiyle bir adım öne çıktı.

iOS 16.3 İLE NELER SUNULDU?

macOS Ventura 13.2 gibi güvenlik tarafındaki sorunları çözmeye odaklanan iOS 16.3 güncellemesi, Apple Kimliği'ne giriş yapılmak istendiği zaman iki adımlı doğrulamaya ek olarak 'güvenlik anahtarı' isteyecek.

Yaklaşık 500 MB boyutuyla sunulan güncelleme, uydu üzerinden acil yardım aramaları sunan iPhone 14 serisindeki problemleri de çözüyor. Hatırlayacağınız üzere bu özellik faydadan çok zararı getirmiş, yanlış aramalar yüzünden acil hattını meşgul ettiği durumlar yaşanmıştı.

Beta sürümünde de ortaya çıktığı gibi yanlışlıkla acil arama yapmayı önlemek adına yan tarafta yer alan güç düğmesiyle ses düğmelerinden herhangi birine aynı anda basıp, bıraktığınızda arama başlıyor.

GÜNCELLEMENİN DİĞER DETAYLARI İSE ŞU ŞEKİLDE SIRALANIYOR: