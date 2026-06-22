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Epic Games'te 25 Haziran'a kadar ücretsiz olan oyunlar

Epic Games'te 25 Haziran'a kadar ücretsiz olan oyunlar

22.06.2026 18:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Epic Games'te 25 Haziran'a kadar ücretsiz olan oyunlar

Epic Games'te bu hafta iki oyun ücretsiz olarak oyunseverlere sunuluyor.
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Epic Games'te her hafta ücretsiz oyunlar veriliyor. Bu hafta ise Citizen Sleeper ve ROBOBEAT oyunları ücretsiz. Her iki oyun da 25 Haziran'a kadar oyun kütüphanenize eklediğinizde ücretsiz sizin olmuş oluyor. 

Citizen Sleeper normalde 279 TL'ye satılıyor. Rol yapma oyunu, hikaye anlatımı ve macera öğeleriyle öne çıkıyor. Gezegenler arasında kapitalizmin harabelerinde geziniyorsunuz. Kendini yıldızlar arası toplumun kıyısındaki kanunsuz bir istasyonda bulan firari bir işçinin hayatını yaşadığınız oyunda istasyonu keşfediyor, dostlarını seçiyor, geçmişinizden kaçıyor ve geleceğinizi değiştiriyorsunuz.

ROBOBEAT oyunu da 279 TL'ye satılan bir oyun. Ritmik bir nişancı oyunu olan ROBOBEAT, sürekli değişen ve kontrolden çıkmış bir robotun peşinde ödül avcısını oynuyoruz. Oyun içinde özel müzik düzenleyicisini kullanarak kendi ritminize göre duvarlarda koşabilir, kayabilir ya da ateş edebilirsiniz.

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