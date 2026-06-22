Tahmin: GTA 6'nın ön sipariş satışları 1 saat içinde 1 milyar dolara ulaşabilir

Rockstar imzalı oyun serisi uzun yıllardır hayatımızda. En son GTA V çıktığı dönemde 1 milyar dolarlık satışı yaklaşık 3 gün içinde aşmıştı. Bu o zamanlar için bir rekordu. Yeni bir rekor da GTA VI için bekleniyor. Tahminlere göre oyun, sadece ön siparişlerde bile 60 dakika içinde 1 milyar doları aşacak.

Başka bir kaynağa göreyse oyun ilk gününde 46 milyon adet satacak.

İlk saatinde 1 milyar dolarlık satış rakamına ulaşacağı fikrini ortaya atan kişi Insider Gaming'in baş editörü Tom Henderson oluyor. Henderson'a göre bu Rockstar için oldukça basit bir şey.

Bu yüksek tahminlerin yapılmasının en büyük nedeni GTA VI'yı bekleyen kitlenin eğlence tarihindeki en hazır tüketici kitlesi olarak kabul edilmesi.

GTA V, 2013 yılında PS3 ve Xbox 360'ta çok daha küçük bir kullanıcı tabanı için piyasaya sürüldü. GTA VI ise PS5 ve Xbox Series X ve S modelleri, yıllardır süregelen bir beklentiyle küresel bir kitleyle geliyor.

Öte yandan Henderson'ın 1 milyar dolarlık tahmini, Rockstar veya Take-Two'dan aldığı resmi bir rakam değil, tamamen bilgiye dayalı bir tahmindir. Ön sipariş satışları büyük ölçüde fiyatlandırmaya, platform kullanılabilirliğine ve Rockstar'ın ön sipariş etkinliğiyle birlikte bir fragman yayınlayıp yayınlamayacağına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.