Apple 2025 yılında hangi ürünleri çıkartmayı planlıyor?

Apple, bu yıl da yeni etkinliklerle cihazlarını tanıtacak. Bu yıl iPhone 17'nin yanı sıra yeni Apple Watch modelleri, M5 çipli MacBook Pro'yu, 32 inç iMac gibi beklenen cihazlarını tanıtacak. Bununla beraber Apple TV 4K'nın yeni sürümü, AirTag 2, HomePod mini ve AirPods 3 gibi diğer beklenen cihazlarını da bu yıl bitmeden tanıtmayı planlıyor.

2025 YILINDA TANITILACAK APPLE CİHAZLARININ ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Apple'ın özellikle iPhone ve yazılım tarafında radikal değişiklikler yapacağı tahmin ediliyor. Söylenene göre tek bir numaralandırma olması amacıyla yazılımda '26' kullanacak. Bu da iOS 26, macOS 26 ve dahasında değişiklik olacağına işaret ediyor.

Apple'ın 9 Haziran'da düzenlemeyi planladığı WWDC 25'te yeni bir ürünün tanıtılması beklenmiyor ancak yazılım tarafında bir tanıtım söz konusu olacak.

iPhone 17 serisini eylül ayındaki etkinlikte tanıtmaya hazırlanan Apple, standart iPhone modellerine yenisini ekleyecek. Bu da 'Air' takma adına sahip model iPhone 17 Air oluyor. Telefon oldukça ince bir tasarıma sahip olacak ve daha farklı görünecek.

Haziran ayında yeni plastik kasalı Apple Watch Ultra 3 ve uygun fiyatlı Apple Watch SE modelinin yenisi tanıtılacak.

M5 işlemcili MacBook Pro'yu tanıtmaya hazırlanan Apple, bu modelleri ekim ayında piyasaya çıkartacak. M5, M5 Pro ve M5 Max işlemcileriyle de tanışacağız. Bir diğer yandan OLED ekranlı ve tasarımsal olarak daha iyi olacak MacBook Pro 2026 yılına kalacak.

Apple'ın Mac Studio ve Mac Pro modellerini M4 Ultra işlemciye güncellemesi bekleniyor.

32 inçlik iMac'e ek olarak M5 işlemcili iPad Pro da tanıtılacak.

Apple TV için 4K'lık yeni bir sürüm de geliyor. AirTag 2, HomePod mini ve AirPods 3 2026 yılından önce duyurulacak.