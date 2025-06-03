Apple, WWDC 2025'te iOS 26'yı tanıtacak! Neler gelecek?

Apple, 9 Haziran'da düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda iOS 26'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Söylentiler doğruysa bu yılki iPhone yazılım güncellemesinin her zamanki gibi olmayacağı anlaşılıyor.

iOS 18, e-posta özetleme ve Fotoğraflar'daki Temizleme aracı gibi özelliklerle "Apple Intelligence"a büyük ölçüde yaslanırken, iOS 18'in yerini alan iOS 26'nın kapsamlı görsel değişiklikler, daha akıllı sistem araçları ve dahasıyla odak noktasını değiştirmesi bekleniyor.

APPLE TEKRAR TASARIMI ODAĞINA ALIYOR

visionOS etkileri 'Solarium' ile görsel olarak yeni bir arayüz sunulacak. Kod adı Solarium olan tasarım, Apple Vision Pro'da kullanılan arayüz olan visionOS'tan ilham alıyor. Yarı saydam öğeler, hareket eden kontroller ve baştan sona rafine edilmiş, daha "akıcı" bir arayüz bekleniyor.

Apple ikonik uygulama simgelerini de yeniden tasarlıyor, bildiğimiz "kare" tasarımından daha yuvarlak bir estetiğe doğru ilerliyor, ancak bunun tam bir daire olmayacağı söyleniyor. Dinamik sekme çubukları ve minimalist menülerle temel özelliklere daha hızlı erişim sağlanarak gezinmenin daha sezgisel hale geleceği söyleniyor.





Tasarımsal olarak yenilenmenin yanı sıra, iOS 26'nın yapay zeka destekli bir pil yönetim sistemi içereceği söylenmişti. İşletim sistemi kullanıcı davranışlarını analiz ederek, güç tüketen işlemleri ve ayarları otomatik olarak ayarlayabilir ve kullanıcı müdahalesi olmadan daha akıllı enerji kullanımı sunabilecek. Apple Intelligence'ın bir parçası olması beklenen bu özellik, daha yeni iPhone modellerine yani iPhone 15 Pro ve üstü için sunulabilir.

Birçok sızıntıya göre Apple, kamera uygulamasını da yeniliyor. Yenilenen tasarım, daha temiz kullanıcı arayüzü öğeleri, daha akıcı geçişler ve kaydırmayla ortaya çıkan ayarlarla bir kez daha visionOS'u gösteriyor.

Yeniden düzenlenmiş modlar, basitleştirilmiş kontroller ve hatta düğmeler ve sekmeler gibi klasik iOS öğeleri için yeni şekiller ve animasyonlar da beklenenler arasında yer alıyor.

Öne çıkan özelliklerden biri, AirPods Pro için canlı çeviri özelliği olabilir ve bu özellik cihazı gerçek zamanlı tercümanlara dönüştürebilir. AirPods'un konuşulan dili dinleyeceği, anında çevireceği ve çevrilen sesi doğrudan kulağınıza iletebileceği söyleniyor.

Cihazlar arasında oturum açmayı basitleştiren yeni bir genel Wi-Fi senkronizasyon aracının yanı sıra Apple cihazlarında oyun oynamak, özel bir Apple Games uygulaması sayesinde daha hızlı hale getirilecek.

Apple'ın devam eden erişilebilirlik adımlarına ek, iOS 26 engelli kullanıcıları hedefleyen bir dizi özellik içerecek.