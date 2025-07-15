Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple ve Samsung 'Plus' modelleri ayırmaya hazırlanıyor

Apple ve Samsung 'Plus' modelleri ayırmaya hazırlanıyor

15.07.2025 00:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple ve Samsung 'Plus' modelleri ayırmaya hazırlanıyor

Apple ve Samsung gibi akıllı telefon tarafında lider üreticiler artık plus modelleri üretmek istemiyor.

Yeni bir dönem başlatmak için çalışmalarını artıran şirketler, özellikle akıllı telefon tarafında radikal değişiklikler getirmeyi planlıyor. Ortaya çıktığı kadarıyla Apple da Samsung da Plus modellerinden vazgeçiyor. Bu modellerin yerlerini daha ince versiyonlar alacak. 

PLUS MODELLER YAVAŞ YAVAŞ ARAMIZDAN AYRILABİLİR

Apple'ın en son iPhone 16 serisiyle, iPhone 16 Plus modelini tanıttığını görmüştük. iPhone 17 serisinde ise Plus modelinin yerini Air alacak. Apple'ın bu kararını Samsung da takip ediyor gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S25 serisiyle Plus model tanıtmış olsa da söylenene göre 2026 yılında Galaxy S26, Galaxy S26 Edge ve S26 Ultra modelleri gelecek. Samsung da Plus modelini 2026 yılında kaldırmış olacak.

İlgili Konular: #apple #Samsung #akıllı telefon

İlgili Haberler

Google, Android ve ChromeOS'u birleştirecek
Google, Android ve ChromeOS'u birleştirecek Google CEO'su şirketin Android ve ChromeOS'u birleştireceğini doğruladı.
Nokia cihazların satışları ABD'de durduruldu
Nokia cihazların satışları ABD'de durduruldu Eski popülerliğini bir türle yakalayamayan şirket Nokia cihazların satışını ABD'de durdurma kararı aldı.
Steam'in yıllar sonra tasarımı değişiyor
Steam'in yıllar sonra tasarımı değişiyor Steam'in yıllardır değişmeyen tasarımına yönelik yeni bir arayüz paylaşımı yapıldı. Valve Steam için değişen tasarım trendlerine ve minimalizme uymayı hedefliyor.