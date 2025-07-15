Apple ve Samsung 'Plus' modelleri ayırmaya hazırlanıyor

Yeni bir dönem başlatmak için çalışmalarını artıran şirketler, özellikle akıllı telefon tarafında radikal değişiklikler getirmeyi planlıyor. Ortaya çıktığı kadarıyla Apple da Samsung da Plus modellerinden vazgeçiyor. Bu modellerin yerlerini daha ince versiyonlar alacak.

PLUS MODELLER YAVAŞ YAVAŞ ARAMIZDAN AYRILABİLİR

Apple'ın en son iPhone 16 serisiyle, iPhone 16 Plus modelini tanıttığını görmüştük. iPhone 17 serisinde ise Plus modelinin yerini Air alacak. Apple'ın bu kararını Samsung da takip ediyor gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S25 serisiyle Plus model tanıtmış olsa da söylenene göre 2026 yılında Galaxy S26, Galaxy S26 Edge ve S26 Ultra modelleri gelecek. Samsung da Plus modelini 2026 yılında kaldırmış olacak.