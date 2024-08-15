Apple 32 inçlik iMac gelebilir! İşte ayrıntılar

M1 işlemcili iMac üç yıl önce piyasaya sürülmüştü. Apple, 27 inçlik modeli de iki yıl önce üretmeyi durdurmuştu. Şimdi 32 inçlik iMac üzerinde çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 07:06
Apple 32 inçlik iMac gelebilir! İşte ayrıntılar
Abone Ol google-news

Apple, farklı boyutlarda iMac'ler geliştiriyor ancak yeni iddiaya göre 32 inçlik yolda. Yapılan tahminlere göre Apple daha büyük bir iMac için alternatifleri değerlendiriyor. Bu alternatiflerden biri de 32 inçlik bir iMac. Cihazda M4 işlemcinin olup olmayacağı henüz bilinmiyor ancak 'büyük ekranlı iMac' Apple'ın gündeminde olduğu kesin.

APPLE DAHA BÜYÜK EKRANLI iMAC GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Şirket bu yıl büyük ekranlı iMac'lerini piyasaya sürmeyi planlamıyor ancak M4 işlemcili Mac'ler bu yıl bitmeden tanıtılacak. 

Daha büyük ekranlı iMac'lerin Pro ya da Max işlemciler ile tanıtılması bekleniyor. Ancak ilerleyen dönemde daha fazla ayrıntılın gelmesi bekleniyor.


30 inç iMac haberleri 32 inç iMac haberleri

İlgili Haberler

Apple Intelligence'ın ücretli özellikleri ne zaman çıkıyor?

Apple Intelligence'ın ücretli özellikleri ne zaman çıkıyor?
Apple, iOS 17.6.1 güncellemesini yayınladı

Apple, iOS 17.6.1 güncellemesini yayınladı
iPhone'lara gelecek Apple Intelligence erteledi

iPhone'lara gelecek Apple Intelligence erteledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler