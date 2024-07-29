iPhone'lara gelecek Apple Intelligence erteledi

iPhone'lara gelecek Apple Intelligence bir iddiaya göre ertelendi. iOS 18 ile gelmesi beklenen yapay zeka sisteminin ertelendiği söyleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 12:58
iPhone'lara gelecek Apple Intelligence erteledi
Abone Ol google-news

Yapay zeka özelliklerini iPhone'lara getirecek Apple Intelligence'ın ertelendiğini gazeteci ve Apple haberleriyle tanıdığımız Mark Gurman duyurdu. iOS 18 ile gelmesi beklenen Apple Intelligence'ın daha kararlı olması ve hata düzeltmelerinin yapılması için eylülde gelecek yeni sürümle sunulmayacağı aktarıldı. 

iOS 18 ile gelmesi planlanmayan yapay zeka özelliklerinin, daha hazır olmadığı ve üzerinde daha çalışılması gerektiği için böyle bir erteleme aldığı belirtiliyor. 

APPLE INTELLIGENCE ERTELENDİ ANCAK NE ZAMAN SUNULMASI BEKLENİYOR?

iOS 18 ile sunulmasa da Apple Intelligence iOS 18.1 güncellemesiyle kullanıcılara sunulabilir. En azından Gurman'ın kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre böyle. Apple aynı zamanda yapay zeka özelliklerini bir anda sunmayacak, kademeli olarak iPhone'lara getirecek.


Apple Intelligence haberleri Apple Intelligence özellikleri haberleri iPhone Apple Intelligence haberleri

İlgili Haberler

iPhone 17 Slim modeli geliyor! Neler biliyoruz?

iPhone 17 Slim modeli geliyor! Neler biliyoruz?
Çevrimdışı dosya paylaşımı iPhone'larda nasıl olacak?

Çevrimdışı dosya paylaşımı iPhone'larda nasıl olacak?
iPhone SE 4 nasıl olacak? iPhone 16'ya benzeyebilir

iPhone SE 4 nasıl olacak? iPhone 16'ya benzeyebilir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler