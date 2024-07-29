iPhone'lara gelecek Apple Intelligence erteledi

Yayınlanma: 29.07.2024 - 12:58

Güncelleme: 29.07.2024 - 12:58

Yapay zeka özelliklerini iPhone'lara getirecek Apple Intelligence'ın ertelendiğini gazeteci ve Apple haberleriyle tanıdığımız Mark Gurman duyurdu. iOS 18 ile gelmesi beklenen Apple Intelligence'ın daha kararlı olması ve hata düzeltmelerinin yapılması için eylülde gelecek yeni sürümle sunulmayacağı aktarıldı.

iOS 18 ile gelmesi planlanmayan yapay zeka özelliklerinin, daha hazır olmadığı ve üzerinde daha çalışılması gerektiği için böyle bir erteleme aldığı belirtiliyor.

APPLE INTELLIGENCE ERTELENDİ ANCAK NE ZAMAN SUNULMASI BEKLENİYOR?

iOS 18 ile sunulmasa da Apple Intelligence iOS 18.1 güncellemesiyle kullanıcılara sunulabilir. En azından Gurman'ın kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre böyle. Apple aynı zamanda yapay zeka özelliklerini bir anda sunmayacak, kademeli olarak iPhone'lara getirecek.