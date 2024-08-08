Apple, iOS 17.6.1 güncellemesini yayınladı

Yayınlanma: 08.08.2024 - 03:35

Güncelleme: 08.08.2024 - 03:35

iPhone'lara yenilikler getircek iOS 18 öncesinde Apple, iPhone'lardaki bazı hataların çözülmesine odaklanıyor. Bu güncellemelerden birini yayınlayan Apple, iOS 17.6.1 ile iCloud tarafındaki güvenliğe ilişkin hatayı düzeltmeye odaklanıyor.

iOS 17.6.1 GÜNCELLEMESİ HATA DÜZELTMESİNE ODAKLANIYOR

iPhone'ları daha güvenli hale getirmek isteyen Apple, son güncellemesinde buna odaklandı.

Yayınlanan güncellemede iCloud'a ilişkin İleri Düzey Veri Koruma'yı etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı engelleyen bir sorunun düzeltildiği aktarılıyor.

Bunun yanı sıra eski iPhone'lar için de iOS 16.7.10 güncellemesi yayınladı. Yeni iOS güncellemelerini alamayan eski iPhone'lar için sunulan bu güncelleme hata düzeltmelerine odaklanıyor.