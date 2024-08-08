Apple, iOS 17.6.1 güncellemesini yayınladı
Apple yeni iOS 17.6.1 güncellemesini destekleyen iPhone'lar için sundu. Peki yeni güncelleme neleri içeriyor?
iPhone'lara yenilikler getircek iOS 18 öncesinde Apple, iPhone'lardaki bazı hataların çözülmesine odaklanıyor. Bu güncellemelerden birini yayınlayan Apple, iOS 17.6.1 ile iCloud tarafındaki güvenliğe ilişkin hatayı düzeltmeye odaklanıyor.
iOS 17.6.1 GÜNCELLEMESİ HATA DÜZELTMESİNE ODAKLANIYOR
iPhone'ları daha güvenli hale getirmek isteyen Apple, son güncellemesinde buna odaklandı.
Yayınlanan güncellemede iCloud'a ilişkin İleri Düzey Veri Koruma'yı etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı engelleyen bir sorunun düzeltildiği aktarılıyor.
Bunun yanı sıra eski iPhone'lar için de iOS 16.7.10 güncellemesi yayınladı. Yeni iOS güncellemelerini alamayan eski iPhone'lar için sunulan bu güncelleme hata düzeltmelerine odaklanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den yaz tatili kararı!
- Ya Erdoğan kimin adayıydı?
- 'Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması kabul edilemez'
- İki isim öne çıktı
- ABD'den Türkiye'ye 'ticaret' uyarısı
- Adana'da art arda 3 deprem
- Mevduat faizlerinde son durum belli oldu
- 4 Yargıtay üyesi istifa etti...
- Depremzedenin cenazesi bulundu!
- Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor