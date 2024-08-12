Apple Intelligence'ın ücretli özellikleri ne zaman çıkıyor?

Apple Intelligence için çalışmalar sürerken, ücretli özelliklerin ne zaman geleceği belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:37
Apple Intelligence'ın ücretli özellikleri ne zaman çıkıyor?
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Ücretli özellikler de sunulacak Apple Intelligence için 2027 yılını beklemek gerekiyor. Apple, önce ücretsiz olarak destekleyen cihazlar için yapay zeka özelliklerini sunacak daha sonra ise ücretli bazı özellikleri para ödeyen kullanıcıları için açacak.

APPLE INTELLIGENCE BİRKAÇ YIL SONRA ÜCRETLİ OLABİLİR

Gazeteci Mark Gurman'a göre Apple, üretken yapay zeka için fazla yatırım yaptı ve bu yatırımın karşılığını 'abonelik ile' almak isteyecek. 

Apple üç yıl boyunca yapay zekasını ücretsiz tutacak daha sonra 2027 yılında ise bazı özellikler ücretli hale gelecek.


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