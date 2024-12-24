Apple 4 trilyon dolara ilk ulaşacak şirket olabilir

Yayınlanma: 24.12.2024 - 18:17

Güncelleme: 24.12.2024 - 18:17

Dünyanın en değerli şirketi olan Apple, bu unvanı bir süre daha koruyacak ve kendi rekorunu kıracak gibi duruyor. Yeni açıklandığı kadarıyla Apple'ın piyasa değeri 4 trilyon dolara yaklaşıyor. Bu gelişme ise teknoloji şirketini yakında 4 trilyon dolara ulaşacak ilk şirket yapacak.

APPLE DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ OLMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Apple'ın bir süre daha dünyanın en değerli şirketi olarak konumu koruması bekleniyor. Şirketin hisseleri kasım ayından bu yana yüzde 16 artış gösterdi. Bu da 500 milyar dolarlık bir değere tekabül ediyor ve mevcut olarak piyasa değeri 3,85 trilyon dolar oluyor.

Apple'ın bu yükselişte en büyük dayanaığı yapay zeka ve iPhone satışlarının canlandırılması oldu. Apple, bir süredir inanılmaz yükselişte olan Nvidia ve yıllardır istikrarla ilerleyen Microsoft'un ilerisine geçmeyi başardı.

Apple kazandığı piyasa değeriyle Almanya ve İsviçre ana borsalarının toplam değerini gölgede bıraktı. Şirket her ne kadar yapay zeka yarışında geride kalmasıyla eleştirilse de genel şirket değeri açısından şu an için rakipsiz görünüyor.