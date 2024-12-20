Apple’dan yeni hamle: Yapay zeka işlemcisi 'Baltra' geliyor...
Apple, yapay zeka yarışına yeni işlemcisi 'Baltra' ile katılıyor.Apple'ın yeni işlemcisi Baltra ile neler hedefleniyor? Broadcom iş birliğiyle geliştirilen bu işlemci, yapay zeka sunucularında devrim yaratabilir mi? Yapay zeka yarışında hangi noktalara gelecek Apple...
Apple, yapay zeka teknolojilerinde kendi ekosistemini kurmak için önemli bir adım atıyor. Broadcom iş birliğiyle geliştirilen Baltra işlemcisi, firmanın yapay zeka sunucuları için özel olarak tasarlanıyor. Peki, bu yeni işlemci Apple için ne ifade ediyor? İşte detaylar!
YAPAY ZEKA SUNUCUSU İÇİN BALTRA İŞLEMCİSİ
Apple, yapay zeka sunucularında Nvidia yerine kendi işlemcilerini kullanmayı hedefliyor. Daha önce M4 ve M5 işlemcilerinin bu projede yer alacağı iddia edilmişti, ancak yeni bilgiler Baltra işlemcisiyle bu planların değiştiğini gösteriyor. 2026’da hayata geçirilmesi planlanan Baltra, Apple’ın yapay zeka alanındaki kararlılığını ortaya koyuyor.
APPLE NEDEN YAPAY ZEKA SUNUCUSU KURUYOR?
Apple, OpenAI ile ortaklık yapmasına rağmen, kendi güvenli yapay zeka sistemlerini geliştirmek istiyor. Bu hamle, gelecekte iPhone gibi cihazlarda çalışan yapay zeka uygulamalarını destekleyecek sunucuların temelini oluşturabilir. Ayrıca, bu adım Apple’ın Meta, Google ve Microsoft gibi devlerle rekabetini güçlendirebilir.
M5 ÇİP PROJESİ İPTAL EDİLDİ Mİ?
Baltra işlemcisinin geliştirilmesiyle birlikte, yüksek performanslı M5 çip ailesine dair planların rafa kaldırıldığı iddiaları gündemde. Apple, M işlemcilerini sunucularda kullanmak yerine, yapay zeka için özel bir işlemci geliştirmeye odaklanmış görünüyor.
APPLE’IN YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİ KURMA ÇABASI
Apple, yaklaşık bir yıldır kendi yapay zeka dilini ve servislerini geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Baltra işlemcisi, bu hedefin bir parçası olabilir. Kendi dil modelini ve yapay zeka sistemini geliştirmek isteyen Apple, bu alanda güvenlik ve performans avantajları sağlamayı amaçlıyor.
BALTRA İŞLEMCİSİ APPLE’A NELER KATABİLİR?
Apple’ın bu hamlesi, yapay zeka teknolojilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Peki sizce Apple, kendi yapay zeka ekosistemini kurarak diğer teknoloji devlerine yetişebilir mi?
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