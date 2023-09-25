Apple açıkladı: iPhone 15 Pro sahipleri ve alacaklar dikkat! Kılıfsız kullanmayın

Apple iPhone 15 Pro ve Pro Max cihazlarında bulunan bir sorunu itiraf etti. Apple'ın yeni cihazlarının kılıfsız kullanımlarında renkleri değişiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:10
Apple açıkladı: iPhone 15 Pro sahipleri ve alacaklar dikkat! Kılıfsız kullanmayın
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Apple'ın son modeli iPhone 15 Pro, dünya genelindeki birçok ülkede satışa sunuldu. Ancak ilginç bir şekilde, şirket telefonun titanyum çerçevesinin cilt yağlarının rengini geçici olarak etkileyebileceğini açıkladı.

Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcıları için yeni bir destek makalesi ekledi. Bu makalede, kılıfsız kullanımın cilt yağlarının telefonun dış bandının rengini geçici olarak değiştirebileceğini belirtiyor.

Yani, iPhone 15 Pro'nun hala parmak izlerini çektiğini gösteren önceki incelemeler doğruydu. Neyse ki, Apple, bu durumun geçici olduğunu ve kullanıcıların nemli ve tüy bırakmayan bir bezle silerek kolayca düzeltebileceğini belirtiyor. Hangi bezin kullanılması gerektiği hakkında herhangi bir öneri verilmedi, ancak Apple'ın kendi parlatma bezini önerdiği biliniyor.

iPhone 15 Pro, ön ve arka yüzü camdan yapılmış olsa da, yeni titanyum çerçeve sayesinde daha güçlü ve hafif hale geldi. Ancak, bu çerçeve cilt yağlarını çekme eğiliminde.

 


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