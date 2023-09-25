Anket: Android'den iOS'a geçiş iPhone 15'ler ile arttı mı?

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:31

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:31

Android kullanıcıları yıllardır iOS kullanıcılarına kıyasla daha fazla özellik kullandığı için iOS'a geçmediklerini söylüyordu. Konu hakkında yıllardır süren tartışmalar ışığında iPhone 15'ler daha tanıtılmadan, Android kullanıcılarını iOS tarafına geçirebilecek deniyordu. Yeni anket sonuçları geldi.

YENİ iPHONE 15 SERİSİNE HERKES GEÇMEK İSTEMİYOR

WalletHub'a göre ABD'de yeni piyasaya sürülen iPhone 15 serisi, 1000 doların üzerinde olmasına rağmen rağbet görüyor. Zira yapılan anketlere göre her beş ABD'linin biri yeni iPhone'u almak için borçlanmayı göze alabilir.

Ankete katılan her beş ABD'liden ikisi yeni iPhone'lardan almayı planlıyor ve telefonu taksitle alacak olsa bile telefonunu iPhone 15'lerden biriyle değiştireceğini söylüyor. Katılımcıların üçte birinden fazlası ise telefonlarının en önemli eşyaları olduğunu söylüyor.

Her üç ABD'liden biri en yeni iPhone'lara sahip olmanın savurganca olduğunu söylerken, yüzde 21'lik kesim alanları zengin olarak görüyor. Yüzde 16'lık kesim ise iPhone'a sahip olmamanın mali açıdan zor durumda olunduğunun işareti olduğunu düşünüyor.

GSMArena tarafından yapılan bir başka ankette ise Android kullanıcılarının iOS'a geçmek isteyip istemediği de belli oluyor. Buna göre Android kullanıcılarının yüzde 40'ı iPhone'a geçmeyi düşünmüyor. iPhone 15'e geçiş sorulduğunda yüzde 46.7'lik bir kesim Android kullanmaya devam edeceğini söylüyor. Buna karşılık 15 Plus modelinde kullanıcıların yüzde 59.9'u Android'e devam edeceğini söyledi.

Android kullanıcılarının iOS'a geçişinde iPhone 15 Pro'da yüzde 45.4 olurken, iPhone 15 Pro Max tarafında ise bu oran yüzde 40.6 oldu.

Ankette Android'den devam etmeyi düşünenler 1 bin 261 olurken, yakında geçmeyi düşünüyorum diyenlerin sayısı 623, isterdim ama çok pahalı diyenlerin sayısı 570 ve eski iPhone'umu kullanmaya devam edeceğim diyenlerin sayısı ise 371 oldu.