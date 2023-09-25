Resident Evil Village iPhone 15 Pro'lar için 30 Ekim'de çıkıyor
Apple'ın oyun oynatacağı yeni iPhone 15 Pro modelleri için beklenen duyurulardan biri geldi.
Apple'ın yeni tanıttığı iPhone 15 serisinin pro modellerinde artık Resident Evil gibi oyunlar oynanabilecek. Bunun için çalışmalarını yapan şirketlerden ilki beklenen duyuruyu yaptı ve iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'te oynanacak Resident Evil Village'ın 30 Ekim'de çıkış yapacağı söylendi.
Oyun aynı zamanda M1 işlemcili iPad Aid ve iPad Pro için de oynanabilir olacak.
RESIDENT EVIL VILLAGE iPHONE 15 PRO VE iPHONE 15 PRO MAX'E GELİYOR
Sevilen oyun serisi 12 Eylül'deki tanıtımda iPhone 15'lere geleceği için heyecan uyandırmıştı. Yeni yapılan açıklamada ise 30 Ekim'de gelecek oyun 27 İngiliz Sterlin'i yani yaklaşık 897 TL Winters Expansion DLC'si ise 11 İngiliz Sterlin'i 365 TL olacak. Ancak bunlar yaklaşık rakamlar, Türkiye fiyatları değişkenlik gösterebilir.
Player Alanı
Resident Evil Village iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro için depolama alanı iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Max AnTuTu testi
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