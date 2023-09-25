Resident Evil Village iPhone 15 Pro'ya ne zaman çıkacak?

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:43

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:43

Apple'ın yeni iPhone 15 Pro ve iPad Air/Pro modelleri için yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada Capcom'un popüler oyunu Resident Evil Village'ın 15 Ekim'de bu cihazlara geleceğini belirtti.

Resident Evil serisi hayranları için büyük bir sürpriz olan bu çıkış, Apple'ın A17 Pro çipinin oyun performansı yeteneklerini sergileme amacını gösteriyor. Apple, bu yeni modelleri akıllı telefon oyunları için ideal bir platform haline getirme konusunda çalışıyor. Resident Evil Village, iPhone 15 Pro modellerinin inceleme birimlerine önceden yüklenmişti ve bu sayede cihazın gerçek oyun performansı test edildi.

Resident Evil Village, iPhone 15 Pro ve iPad cihazlarında optimize edilmiş performansla sunulacak. Oyunun fiyatı yaklaşık 33 dolar (mevcut kur ile 897 TL) gibi başlayan fiyatlarla olacak. Ayrıca, oyun içi satın alımlar ek maliyetler getirebilir.

Resident Evil 4 için ise çalışmalar devam ediyor ve çıkış tarihi bu yılın sonları olarak belirlendi. Oyun iPhone, iPad ve Mac platformlarına gelecek. Resident Evil serisi hayranları için heyecan verici günlerin kapıda olduğu kesin.

Bu gelişmelerle birlikte, Apple'ın oyun dünyasındaki varlığı giderek daha da güçleniyor ve iPhone 15 Pro modelleri oyunseverler için daha cazip hale geliyor. Oyun dünyasındaki diğer gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz, bu yüzden bizi takip etmeye devam edin.