Apple, AirPods modelleri için yeni bir plan uygulayacak

Apple'ın kablosuz kulaklık modeli AirPods için yeni haberler gündeme geldi. Şirket burada bazı özellikleri ekleyecek ve tasarımsal değişiklikler de yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:19
Apple, AirPods modelleri için yeni bir plan uygulayacak
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Apple cihazlarında radikal değişiklikleri ve geliştirmeleri yapmayı tercih etmeyen bir şirket olsa da yeni ortaya çıktığı kadarıyla AirPods'ları için hem tasarım güncellemesine gidecek hem de özellik yükseltmesine. Peki nelerin değişmesi bekleniyor?

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA GELECEK MODELLER FARKLI OLABİLİR

Apple öncelikle 2024 yılında yeni nesil AirPods ve AirPods Max modellerini tanıtmayı hedefliyor. Bu cihazlara ek olarak AirPods Pro'yu da 2025'te tanıtmayı planlıyor. 

Standart AirPods'ların tasarımının yanında Max ve Pro modellerde de tasarımsal olarak değişimler olacak. Farklı renklerin de dahil edileceği de konuşuluyor. 

Söylenene göre AirPods modelleri için karşımıza hoparlör özelliği eklenmiş bir şarj kutusunun çıkacak.

AirPods Max'ler için yeni renklerin dahil olması gündemdeyken, üçüncü nesil AirPods Pro'lar için işitme tarafında sunacağı bazı sağlık özellikleri eklenecek. Yenilenen tasarıma ek olarak da daha güçlü bir çip eklenecek. 


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