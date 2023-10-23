Apple Watch ile uykunuzu nasıl takip edebilirsiniz?
Akıllı saatler ile birlikte insanlar artık birçok sağlık takibini kendileri yapabiliyor. Apple'ın akıllı saati Apple Watch'larda uyku takibinin nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki Apple Watch ile uykunuzu nasıl takip edebilirsiniz?
Apple, watchOS 9 ile birlikte Apple Watch için uyku takibini önemli ölçüde geliştiriyor. Artık kullanıcılar, gece boyunca REM, Çekirdek veya Derin uykuda ne kadar zaman geçirdiklerini ve ne kadar süreyle uyanık kaldıklarını takip edebiliyorlar. Peki Apple Watch ile uykunuzu nasıl takip edebilirsiniz?
iPhone Üzerinde Uyku Programı Ayarlama:
- iPhone'unuzda Sağlık uygulamasını açın.
- Ekranın sağ alt köşesindeki "Gözat" sekmesine dokunun.
- Aşağı kaydırın ve "Uyku" seçeneğini bulun.
- "Programınız" altındaki "Uyku Programı"na dokunun.
- Eğer Uyku Programı kapalıysa, anahtarı açmak için üzerine dokunun.
- "Tam Program" altında "İlk Programınızı Ayarlayın" seçeneğine dokunun.
- Uyku hedefinizi belirlemek için saat grafiğini sürükleyin. Aynı zamanda yatma ve uyanma saatlerinizi de buradan ayarlayabilirsiniz.
- Alarm seçeneklerinizi görmek için aşağı kaydırın. Alarmı etkinleştirmek için "Alarmı Uyandır" anahtarını kullanabilirsiniz.
- İlgili alarmı ayarlamak için "Ertele" veya ses seviyesi ayarlarına dokunun.
- Ayarlarınızı tamamladıktan sonra sağ üst köşedeki "Ekle" butonuna dokunun.
Apple Watch Üzerinde Uyku Programı Ayarlama:
- Apple Watch'unuzdaki Digital Crown'a basarak Uygulama Görünümü'nü açın.
- "Uyku" uygulamasına dokunun.
- "Tam Program" seçeneğine dokunun.
- Uyku Programı'nı etkinleştirmek için yanındaki anahtara dokunun.
- İlk Programınızı ayarlamak için seçeneğe dokunun. İster her gün, ister belirli günlerde geçerli olsun tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Alarmı açmak veya kapatmak için Alarm'ın yanındaki anahtarı kullanabilirsiniz.
- Alarmı etkinleştirdiyseniz, titreşim türünü, sesi ve ertelemeyi ayarlayabilirsiniz.
Uyku Takibi Verilerini Görüntüleme:
Uyku takibi verilerinizi görmek için Sağlık uygulamasını kullanabilirsiniz. Sağlık uygulaması, gece boyunca kalp atış hızını ve solunum hızını içeren uyku karşılaştırma grafikleri sunar.
- Sağlık Uygulamasını açın.
- "Gözat" sekmesine dokunun ve "Uyku"yu seçin.
- Uyku takibine dair verileri görmek için aşağı kaydırabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı görmek için "Daha Fazla Uyku Verisi Göster" seçeneğine dokunabilirsiniz.
- Ayrıca, bu verileri bileğinizde Apple Watch'unuzda da görüntüleyebilirsiniz.
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