Apple Watch'ta düşük güç modu nasıl etkinleştirilir?
Apple'ın akıllı saat serisi Apple Watch'larda bulunan düşük güç modu özelliği sayesinde cihazın şarj süresi oldukça uzuyor. Peki Apple Watch'ta düşük güç modu nasıl etkinleştirilir?
Apple, watchOS 9 güncellemesi ile Apple Watch Series 4 ve sonraki modeller için pil ömrünü uzatmaya yönelik yeni bir Düşük Güç Modu özelliği sunuyor. Bu özellik, Apple Watch kullanıcılarına uzun pil ömrü sağlarken belirli işlevleri devre dışı bırakma veya sınırlama seçeneği sunuyor. Peki Apple Watch'ta düşük güç modu nasıl etkinleştirilir?
APPLE WATCH'TA DÜŞÜK GÜÇ MODU NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?
Düşük Güç Modu, Apple Watch'un normal Güç Rezervi modundan farklıdır. Güç Rezervi modu, sadece saati gösteren temel işlevleri korurken, Düşük Güç Modu daha fazla özellik devre dışı bırakır.
Düşük Güç Modu Tarafından Kapatılan Özellikler:
- Her zaman açık ekran
- Düzensiz kalp atış hızı bildirimleri
- Arka plan kalp atış hızı ölçümleri
- Arka plan kan oksijen ölçümleri
- Antrenman hatırlatıcısı
- iPhone ile bağlantı
Düşük Güç Modu'ndan Etkilenen Özellikler:
- Telefon görüşmelerinin süresi uzayabilir
- Arka planda uygulama yenilemeleri daha az sıklıkta gerçekleşebilir
- Komplikasyonların daha az sıklıkta güncellenmesi
- Siri'nin yanıt süresi daha uzun olabilir
- Bazı animasyonlar ve kaydırma işlemleri daha az akıcı görünebilir
- Düşme Algılama özelliği Düşük Güç Modu'nda çalışmaya devam eder.
Apple Watch'ta Düşük Güç Modu Nasıl Etkinleştirilir:
Apple Watch'unuzun pil yüzdesi %10'a düştüğünde, bir uyarı alırsınız. Bu uyarı ile Düşük Güç Modu özelliğini etkinleştirmeyi seçebilirsiniz. Ayrıca, kullanıcılar Düşük Güç Modu'nu belirli bir süre boyunca manuel olarak açmazlarsa, pil %80'e ulaştığında bu mod otomatik olarak kapanır.
Ayrıca, Düşük Güç Modu'nu belirli bir antrenman süresince etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik, uzun süreli antrenmanlar sırasında pil ömrünü korumak için oldukça faydalıdır.
Egzersizler için Düşük Güç Modu Nasıl Etkinleştirilir:
Apple Watch'unuzda "Ayarlar" uygulamasını başlatın.
"Antrenman" seçeneğine dokunun.
"Düşük Güç Modu" anahtarını etkinleştirmek için ilgili düğmeye dokunun.
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