Apple Watch'ta düşük güç modu nasıl etkinleştirilir?

Apple Watch'unuzun pil yüzdesi %10'a düştüğünde, bir uyarı alırsınız. Bu uyarı ile Düşük Güç Modu özelliğini etkinleştirmeyi seçebilirsiniz. Ayrıca, kullanıcılar Düşük Güç Modu'nu belirli bir süre boyunca manuel olarak açmazlarsa, pil %80'e ulaştığında bu mod otomatik olarak kapanır.