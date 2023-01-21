Apple'ın OLED ekranlı ilk iPad Pro'su için tarih sızdırıldı
Apple'ın bir süredir üstünde çalıştığı söylenen OLED ekranlı ilk iPad Pro modeli hakkında çıkış tarihi sızdırıldı.
Apple'ın iPad Pro tarafında çalışmalarını sürdürdüğü bilinirken, OLED ekran yapısına sahip iPad Pro için planlanan tarih sızdırıldı. Bu kapsamda yapılan sızıntılar da ele alındığında bu ekran teknolojisine sahip ilk iPad Pro, 2024 yılında bizleri karşılayacak.
OLED EKRANLI iPAD PRO İÇİN DAHA BEKLEMEMİZ GEREKİYOR
Söz konusu çıkış tarihi sızıntılarının kaynağı ise Korea's ET News. Apple'ın ekran boyutlarında 'büyümeye' gideceğini aktaran haber sitesi, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu cihazları göreceğimizi müjdeliyor.
Daha önceki kaynakların da söylediğine göre 2024'ün ilk çeyreğinde 11.1 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı boyutta OLED ekranlı iPad Pro bizleri karşılayacak. Korea's ET News tarafından hazırlanan raporda ise bu ekran boyutları bir nevi onaylanmış oluyor. 11.1 inç ve 13 inç dışında Apple'ın 14 ve 16 inç olmak üzere iki farklı OLED yapıda ekran siparişi verdiği ve bunun da MacBook Pro için olduğu belirtildi.
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