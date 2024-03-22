Apple, akıllı saatlerinin Android ile uyumlu olması için çalışmış

Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:16

Güncelleme: 22.03.2024 - 15:16

ABD Adalet Bakanlığının teknoloji devi Apple'a büyük bir antitröst davası açtmıştı. Bakanlığın iddiasına göre Apple, özellikle de iPhone'lar üzerinden rekabete aykırı davranışlarda bulunuyordu. Dava dilekçesinde, Apple'ın diğer ürünlerine de atıfta bulunuluyordu.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada bahsedilen ürünlerden biri de Apple Watch'tu. Davacı tarafa göre Apple, akıllı saatlerini Android ekosistemi ile uyumlu hâle getirmek istemiyordu. Çünkü bir Apple Watch'un sadece iPhone'la uyumlu olması, tüketicinin iki Apple ürününe birden ihtiyaç duymasına yol açacaktı. İşte bununla ilgili bir açıklama yapan Apple ise ABD Adalet Bakanlığının iddiasını çürüttü.

APPLE, AKILLI SAATİNİN ANDROID İLE UYUMLU HALE GELMESİ İÇİN 3 YIL ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Webtekno'nun aktardığına göre Apple tarafından yapılan açıklamada Apple Watch, aslında Android ekosistemiyle de uyumlu olan bir cihaz olarak piyasaya sürüleceği belirtildi. Hatta bunun üzerinde de tam 3 yıl boyunca çalışma yapıldı. Şirket, bu çalışmaların başarısızlıkla sonuçlandığını çünkü bazı teknik sınırlamalarla karşı karşıya kaldıklarını söylüyor. Hâl böyle olunca da Apple Watch, sadece iPhone'larla uyumlu çalışacak bir cihaz olarak satışa sunuldu.

Apple, yaptığı açıklamaya ilişkin delilleri mahkemeye sunabilirse önemli bir koz elde etmiş olacak. Çünkü bu dava, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıldığı için çok kritik. Markanın itibar kaybı ve çok büyük yaptırımlarla karşılaşmaması için iddiaları çürütmesi gerekiyor ve Apple Watch ile ilgili iddialar, görünüşe göre daha şimdiden çürütülmüş durumda. Bakalım önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmeler yaşanacak...