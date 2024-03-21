Bir kargo çalışanı 1,3 milyon dolarlık Apple ürünü çaldı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 18:02

Güncelleme: 21.03.2024 - 18:05

Kanada'da yaşanan ve yıllardır süren olayda eskiden bir kargo şirketi olan UPS'de çalışan bir kişi 1,3 milyon doların üzerinde değeri olan çok sayıda Apple ürününü çalmak ve onları satarak kâr elde etmesinin ardından yargılanıyor.

Kanada'nın Winnipeg kentinde yaşanan olayda, 866 farklı Apple ürünü çalındı ve satıldı. Eski kargo çalışanı bu ürünleri 2013 yılından beri çalıştığı UPS deposundan çaldı. Aktarıldığı kadarıyla 22 Ocak'ta işten çıkartılan kişi, işten çıktığı gibi konuyla ilgili yargılanmaya başlandı.

GÜVENLİK KAMERASI YILLARCA SÜREN HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKARTTI

Canada's Global News ve Winnipeg Free Press tarafından aktarılan habere göre eski UPS çalışanı Orville Beltrano, yönetici pozisyonundaydı ve depodan çaldığı ürünleri dışarıda satıyordu. 2013'ten 2024 yılında işten çıkarılana kadar banka hesabında inanılmaz miktarları gören Beltrano'nun evinde aynı zamanda nakit para, MacBook ve 9 bin doların üzerinde mücevher de bulundu.

Eski çalışan, Apple ürünlerini ve mücevherleri çaldığını itiraf etti ve buradan elde ettiği kârı 680 bin dolar değerinde bir ev satın almak ve daha önce satın aldığı otomobilinin kalan 60 bin dolarlık borcunu ödemek için kullandı.

Çalışanın bu hırsızlığı yaptığı ise fabrikada kaybolan Apple cihazlarının ardından önlem amaçlı kurulan güvenlik kameralarıyla tespit edildi.