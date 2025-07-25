Apple, App Store için yeni yaş sınırları getirdi

Avrupa ve ABD özelinde alınan kararlar özellikle küçük yaş gruplarının sosyal medya ve uygulama kullanma deneyimlerini denetlemek istiyor. Meta'nın aldığı yeni yaş sınırlarına ek olarak, Apple da App Store için +13 yaş ve +18 yaş gibi yeni yaş sınırı kategorileri getiriyor. Bu sayede uygulamaların hangi yaşa hitap ettiği de tek bakışla anlaşılabilecek.

FARKLI UYGULAMALAR İÇİN FARKLI YAŞ SINIRLARI

App Store için daha önce 4,9,12 ve 17 yaş üzeri şeklinde farklı yaş sınırları vardı. Bunu değiştirmek için kolları sıvayan Apple, artık 13, 16 ve 18 yaş sınırlarını getiriyor. Bu değişiklik ise geliştiricilerin uygulamaları yaşlara uygun hale getirmesini sağlayacak.

Yaş derecelendirmesi otomatik olarak ve geliştiricilerin anket yanıtları kullanılarak belirleniyor.

Apple, buna uygun son değişikliklerin yapılması için 31 Ocak 2026 tarihini verdi.