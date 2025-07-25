Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple, App Store için yeni yaş sınırları getirdi

Apple, App Store için yeni yaş sınırları getirdi

25.07.2025 19:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple, App Store için yeni yaş sınırları getirdi

Apple, uygulama mağazasını her yaş grubu için daha güvenli hale getirmek adına yeni yaş sınırları getirdi. Geliştiricilerin bu yaş sınırına 2026 yılının başına kadar uyması gerekiyor.

Avrupa ve ABD özelinde alınan kararlar özellikle küçük yaş gruplarının sosyal medya ve uygulama kullanma deneyimlerini denetlemek istiyor. Meta'nın aldığı yeni yaş sınırlarına ek olarak, Apple da App Store için +13 yaş ve +18 yaş gibi yeni yaş sınırı kategorileri getiriyor. Bu sayede uygulamaların hangi yaşa hitap ettiği de tek bakışla anlaşılabilecek. 

FARKLI UYGULAMALAR İÇİN FARKLI YAŞ SINIRLARI

App Store için daha önce 4,9,12 ve 17 yaş üzeri şeklinde farklı yaş sınırları vardı. Bunu değiştirmek için kolları sıvayan Apple, artık 13, 16 ve 18 yaş sınırlarını getiriyor. Bu değişiklik ise geliştiricilerin uygulamaları yaşlara uygun hale getirmesini sağlayacak.

Yaş derecelendirmesi otomatik olarak ve geliştiricilerin anket yanıtları kullanılarak belirleniyor.

Apple, buna uygun son değişikliklerin yapılması için 31 Ocak 2026 tarihini verdi.

İlgili Konular: #apple #App Store #Apple Store

İlgili Haberler

Apple ilk tasarımdan uzaklaşıyor! İşte yenilenen iOS 26 arayüzü
Apple ilk tasarımdan uzaklaşıyor! İşte yenilenen iOS 26 arayüzü Apple, iOS 26'yı tanıtırken arayüzde şeffaflığı ön plana çıkartırmıştı. İlk beta ve geliştirici sürümlerinin yayınlanmasının ardından yapılan eleştiriler dikkate alındı.
Apple ve Samsung 'Plus' modelleri ayırmaya hazırlanıyor
Apple ve Samsung 'Plus' modelleri ayırmaya hazırlanıyor Apple ve Samsung gibi akıllı telefon tarafında lider üreticiler artık plus modelleri üretmek istemiyor.
Apple 2026 yılında hangi ürünleri piyasaya sürecek?
Apple 2026 yılında hangi ürünleri piyasaya sürecek? Apple'ın 2026 yılında iPhone 17e modeline ek olarak yeni iPad Air modeline ek olarak M5 işlemcili MacBook Pro'yu da tanıtması bekleniyor.