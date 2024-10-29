8 aydır kabız olan kadın tuvalette felaketi yaşadı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:16

Güncelleme: 29.10.2024 - 13:16

21 yaşındaki Courtney Ingham, sekiz ay boyunca kabız kalmasının ardından ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmıştı.

Her gün müshil almasına, lif alımını artırmasına ve sade kahve içmesine rağmen hiçbir şey yoluna girmiyordu.

Courtney, kabızlığı ilk başlarda 'pek önemsemediğini' söylüyor, ta ki aşırı şişkinlik ve mide krampları nedeniyle işe gidemez hale gelene kadar.

Tüm bunların yanı sıra, midesi de sıra dışı bir şekilde şişmeye başlamıştı.

Courtney, bu yılın Haziran ayında bir gün tuvaletini yaparken, 'biraz ıkındıktan' sonra aniden endişe verici bir 'patlama' duyduğunu açıkladı.

"İÇİM DIŞIMA ÇIKMIŞTI..."

Genç kadın, kanadığını fark etmiş ve kanayan bölgenin fotoğrafını çekmeye karar vermişti ki anüsünün ve iç organlarının korkunç bir şekilde vücudundan fırladığını fark etti.

Courtney, basına demecinde başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

“Ikınırken muazzam bir acı vardı ve sanki bir şeyi, yerinden çıkarmışım gibi hissediyordum. Doğumun nasıl bir şey olduğunu o an hayal edebiliyordum."

“Orada bir şeyler olduğunu hissedebiliyordum. Sildiğimde kan olduğunu gördüm ve gerçekten endişelendim, çünkü dışkı yoktu ama sanki varmış gibi hissettim. Böylelikle, bir şeylerin ters gittiğini anladım çünkü kan tazeydi, yani bir tür yaradan geliyordu..."

“Sonra çömelip fotoğraf çekmek zorunda kaldım ve gördüğüm şey neredeyse et gibiydi. İçim dışıma çıkmıştı... Bu beni gerçekten korkuttu. Doğrudan bir sağlık merkezine gittim."

NE TEŞHİS KONDU?

Doktorların sağladığı bilgilere göre Courtney, rektumun yeterince desteklenmemesi durumunda ortaya çıkan rektal prolapsustan muzdaripti.

Ameliyattan iki hafta sonra Courtney, çok fazla ağrı çektiği ve sürekli kustuğu için hastaneye geri dönmek zorunda kaldı. Halihazırda ancak 3 haftada bir kaka yapabiliyor.

Courtney, şimdilerde hikayesini TikTok gibi sosyal medya platformlarında paylaşarak uzun süre kabızlık yaşamanın sonuçları hakkında farkındalık yaratmayı umuyor.

Talihsiz kadın, “Bağırsak ya da tuvalet alışkanlıklarınızda herhangi bir değişiklik varsa, hemen bir pratisyen hekime danışın. Bunu ilk sekiz ay içinde yapsaydım, bunları yaşamazdım" diyor.