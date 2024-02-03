Apple CEO'su Vision Pro'nun fiyatı için 'yarının teknolojisini bugüne getiriyor'

Apple'ın Vision Pro'su ABD özelinde satışa çıktı. Diğer ülkelerde satışa çıkma tarihi yok ancak şirketin CEO'su cihazın fiyatı hakkında konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 12:06
Apple CEO'su Vision Pro'nun fiyatı için 'yarının teknolojisini bugüne getiriyor'
Abone Ol google-news

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, tanıtılmasının yanında fiyatıyla daha çok konuşuldu. Yüksek fiyatı 'isteyen herkesin' alamayacağını gösterse de Apple CEO'su Tim Cook'a göre bu fiyatın 'yarının teknolojisini bugüne getiren bir cihaz' için doğru olduğunu söylüyor.

APPLE VISION PRO İLK UZAMSAL BİLGİSAYAR

Vision Pro, 2 Şubat'ta ABD'de satışa çıktı. Resmi açılışa katılan Cook, cihazın 3 bin 500 dolardan satışa çıkmasına yönelik yapılan eleştirileri değerlendirdi. Buna göre CEO, fiyatlandırmanın doğru olduğunu çünkü ürünle ilgili halihazırda 5 bin patentleri olduğunu ve çok daha farklı özelliklerin getireleceğini böylece cihazın söz konusu fiyattan daha düşük olamayacağını vurguladı.

Cook'a göre cihaz aynı zamanda uzamsal bilgisayar olduğu için farklı şekillerde kullanmak mümkün olacak.


Apple Vision Pro haberleri

İlgili Haberler

Apple Vision Pro için ilk sağlamlık testi: Tuzla buz oldu

Apple Vision Pro için ilk sağlamlık testi: Tuzla buz oldu
Apple'ın Vision Pro'sunun ne kadar sattığı ortaya çıktı

Apple'ın Vision Pro'sunun ne kadar sattığı ortaya çıktı
Netflix, Apple Vision Pro için neden uygulama geliştirmedi?

Netflix, Apple Vision Pro için neden uygulama geliştirmedi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon