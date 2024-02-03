Apple CEO'su Vision Pro'nun fiyatı için 'yarının teknolojisini bugüne getiriyor'

Yayınlanma: 03.02.2024 - 12:06

Güncelleme: 03.02.2024 - 12:06

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, tanıtılmasının yanında fiyatıyla daha çok konuşuldu. Yüksek fiyatı 'isteyen herkesin' alamayacağını gösterse de Apple CEO'su Tim Cook'a göre bu fiyatın 'yarının teknolojisini bugüne getiren bir cihaz' için doğru olduğunu söylüyor.

APPLE VISION PRO İLK UZAMSAL BİLGİSAYAR

Vision Pro, 2 Şubat'ta ABD'de satışa çıktı. Resmi açılışa katılan Cook, cihazın 3 bin 500 dolardan satışa çıkmasına yönelik yapılan eleştirileri değerlendirdi. Buna göre CEO, fiyatlandırmanın doğru olduğunu çünkü ürünle ilgili halihazırda 5 bin patentleri olduğunu ve çok daha farklı özelliklerin getireleceğini böylece cihazın söz konusu fiyattan daha düşük olamayacağını vurguladı.

Cook'a göre cihaz aynı zamanda uzamsal bilgisayar olduğu için farklı şekillerde kullanmak mümkün olacak.