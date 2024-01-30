Apple'ın Vision Pro'sunun ne kadar sattığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:42

Güncelleme: 30.01.2024 - 14:42

Apple'ın yeni tanıttığı Vision Pro'su geçen haftalarda ön siparişe çıktı. Karma gerçeklik başlığı söylenene göre yüksek fiyatına rağmen beklentileri aşan bir ilgiyle karşılaştı. Cihaz 19 Ocak'ta ön siparişe 3 bin 499 dolardan açılmıştı.

APPLE VISION PRO'NIN BEKLENTİLERİ AŞAN ÖN SİPARİŞ SAYISI

Daha önce ortaya çıktığı kadarıyla cihaz 160 bin ila 180 bin adet satıldı.

Konuya yakın kaynakların yeni açıkladığı rakama göre 200 binin üzerinde Vision Pro satıldı.

Apple üretim hedeflerinin yarısını cihaz daha ön siparişteyken sağladı.

Apple bir diğer söylentiye göre ilk aşamada 500 bin adet Vision Pro üretti. Bu durumda satış yaptıktan kısa bir süre sonra 'tedarik süreleri' inanılmaz uzayacak. Çünkü cihazın tekrar seri üretime girmesi gerekecek.