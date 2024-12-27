Apple çerçevesiz bir iPhone üretecek mi?

Apple'ın çerçevesiz iPhone planları olduğu biliniyordu ancak üretime geçmesinin ertelendiği ortaya çıktı.

Apple çerçevesiz bir iPhone üretecek mi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:41

Apple'ın bir süredir çerçevesi olmayan bir iPhone üzerinde çalıştığı ve birkaç yıl içinde karşımıza çıkabileceği konuşuluyordu. Ancak yeni ortaya çıkan bilgilere göre bu planlar teknik sebeple tekrar ertelendi. Apple, ekran tarafında Samsung ve LG ile çalışıyor ve çerçevesiz ekranlı iPhone için de bu şirketleri tercih edeceği söyleniyordu. 

Yeni sızdırılan bilgilere göreyse iPhone'larda kullanılacak bu gelişmiş çerçevesiz OLED ekranların seri üretime girme süreci aksadı. Ne zaman seri üretime gireceği ise belirsizliğini koruyor.

Apple'ın çerçevesiz iPhone'larını en erken 2025 yılında en geç ise 2026 yılında görmemiz bekleniyordu. Ancak bu erteleme kararı ile bu iPhone'ları görmek için 2026'dan sonrayı beklememiz gerekiyor.

Öte yandan yapılan sızıntıya göre Apple'ın yepyeni çerçevesiz OLED ekranlı bir iPhone çıkartmayı kısa dönemde planlamadığı, üreticilerle çoktan anlaşması gereken dönemde halen görüşmelerin halen devam ettiği belirtiliyor. Bu sebeple de bu iPhone'un c2026 sonrasında bile karşımıza hemen çıkmayabileceği söyleniyor.


Etiketler: #apple #Apple iPhone

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