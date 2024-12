iOS 19 alacak iPhone modelleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 24.12.2024 - 20:05

Güncelleme: 24.12.2024 - 20:05

Apple'ın iPhone'lara 2025 yılının son çeyreğinde sunması beklenen iOS 19 hakkında yeni bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre yeni yapılan bir sızıntı iOS 19 alacak iPhone'ların bir listesini içeriyor. iPhoneSoft tarafından yapılan bu sızıntı, iOS 18 alan her iPhone modelinin aslında iOS 19'u destekleyeceğini gösteriyor.

iOS 19 ALACAK iPHONE MODELLERİ

Her ne kadar iOS 18 alan her iPhone iOS 19'u alacak denilse de yapay zeka özelliklerini güncellemeyi alan her iPhone almayacak. Öte yandan her ne kadar iPhone'lar için böyle bir durum geçerliyse, iPad tarafı için aynı şey geçerli olmayacak.

Söylenene göre iPadoS 19 için A12 veya daha yeni bir işlemci gerecek. Bu da 2019 yılında piyasaya sürülen iPad'lerin yeni güncellemeyi alamayacağı anlamına geliyor.

İşte yayınlandığı kadarıyla iOS 19 alacak iPhone'ların tam listesi:

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17

iPhone 17 Plus

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Air