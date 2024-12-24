iOS 19 alacak iPhone modelleri ortaya çıktı
iOS 18 hakkında halen güncellemeler devam ederken, iOS 19'un hangi iPhone modellerine geleceği açıklandı.
Apple'ın iPhone'lara 2025 yılının son çeyreğinde sunması beklenen iOS 19 hakkında yeni bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre yeni yapılan bir sızıntı iOS 19 alacak iPhone'ların bir listesini içeriyor. iPhoneSoft tarafından yapılan bu sızıntı, iOS 18 alan her iPhone modelinin aslında iOS 19'u destekleyeceğini gösteriyor.
iOS 19 ALACAK iPHONE MODELLERİ
Her ne kadar iOS 18 alan her iPhone iOS 19'u alacak denilse de yapay zeka özelliklerini güncellemeyi alan her iPhone almayacak. Öte yandan her ne kadar iPhone'lar için böyle bir durum geçerliyse, iPad tarafı için aynı şey geçerli olmayacak.
Söylenene göre iPadoS 19 için A12 veya daha yeni bir işlemci gerecek. Bu da 2019 yılında piyasaya sürülen iPad'lerin yeni güncellemeyi alamayacağı anlamına geliyor.
İşte yayınlandığı kadarıyla iOS 19 alacak iPhone'ların tam listesi:
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone SE (2022)
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 17
iPhone 17 Plus
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Air
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