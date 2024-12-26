Asgari ücretle iPhone 16 almak için Türkiye’de kaç gün çalışmak gerekiyor?

Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:54

Güncelleme: 26.12.2024 - 15:23

2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücretle birlikte, iPhone 16 Pro’ya sahip olmak için Türkiye’de ne kadar çalışılması gerektiği hesaplandı. İşte detaylı hesaplama ve Türkiye'nin IPhone alabilmekte dünya sıralamasındaki yeri!

ASGARİ ÜCRET İLE İPHONE 16 PRO SAHİBİ OLMAK KAÇ GÜN SÜRER?

Geçen günlerde açıklanan yeni asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi.

iPhone 16 Pro 128 GB modelinin satış fiyatı 82.999 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu fiyatın büyük bir kısmını vergiler oluşturuyor. İşte bu fiyatın detaylı dağılımı:

Telefonun vergisiz fiyatı yalnızca 40.762,50 TL.

Ürüne eklenen vergiler ise toplamda 42.236,50 TL, yani telefonun vergisiz fiyatından daha fazla.

Vergi kalemleri ise şu şekilde:

Kültür Bakanlığı Vergisi (%1): 821,80 TL

TRT Bandrol Vergisi (%12): 8.804,70 TL

ÖTV (%50): 24.457,50 TL

KDV (%20): 8.152,50 TL

Toplamda telefonun fiyatına %103,6 oranında vergi ekleniyor. Bu da telefonun vergisiz fiyatını aşan bir vergi yükü olduğunu ve satış fiyatının büyük bir kısmının vergilere ayrıldığını gösteriyor. Peki, bu şartlarda bir iPhone 16 Pro sahibi olmak için kaç gün çalışmanız gerekiyor?

Asgari üzerinden yapılan hesaplamalara göre 2025 yılında Türkiye’de bir çalışanın günlük kazancı yaklaşık 1.004 TL olacak. Bu durumda, 22 işgünü çalışma ile 22 bin 104 TL kazanan bir kişinin iPhone 16 Pro’yu satın alabilmek için 82,6 iş günü çalışılması gerekiyor. Bu süre haftalık izinler de eklendiğinde 3 buçuk ayın da üzerine çıkıyor.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA SIRALAMASINDAKİ YERİ DEĞİŞTİ

Türkiye, iPhone 16 Pro almak için en uzun süre çalışılması gereken ülkeler sıralamasında üçüncü sıraya geriledi. Ancak diğer ülkelerdeki maaşların 2025 itibarıyla güncellenmesiyle bu sıralama tekrar değişebilir.

İPHONE 16 PRO FİYATI SABİT KALACAK MI?

Şu an için Apple’ın 128 GB iPhone 16 Pro modeli hâlâ 82.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Ancak Apple’ın Türkiye fiyatlarına yapacağı olası bir zam, 82.6 günlük çalışma süresini daha da uzatabilir.

TÜRKİYE’DE ORTALAMA MAAŞ İLE TEKNOLOJİYE ULAŞMAK

Türkiye’deki asgari ücret ve ortalama maaş artışlarına rağmen, iPhone gibi üst segment cihazlara ulaşım hâlâ dünya ortalamasının üzerinde bir çalışma süresi gerektiriyor. Bu durum, Apple ürünlerinin Türkiye’deki erişilebilirliği konusunda ekonomik bir tartışma yaratmaya devam ediyor. Ayrıca başta döviz kurlarındaki değişimler olmak üzere fiyat artışları ve enflasyon ile oluşan ekonomik buğran bu sürenin gelecekte nasıl değişeceği konusunda soru işaretleri de getiriyor.