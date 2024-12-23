iPhone ve Samsung kullanıcıları yapay zeka hakkında ne düşünüyor?

Yayınlanma: 23.12.2024 - 19:46

Güncelleme: 23.12.2024 - 19:46

Yapay zeka kullanıma akıllı telefonlarda artarken Sellcell tarafından yeni bir araştırma yapıldı. Bu araştırma iPhone ve Samsung kullanıcılarının yapay zekanın günlük hayatları iyileştirmesi üzerineydi. Ancak sonuca bakıldığında kullanıcılar günlük hayatlarını iyileştirdiğini pek de düşünmüyor.

Apple, iPhone tarafında Apple Intelligence'ı Samsung da Galaxy AI ile kendi kullanıcılarını yapay zeka ile buluşturmayı vadediyor ancak yapay zeka özelliklerinin gerçekten yararlı olup olmadığı konusunda fikir birliği bulunmuyor.

YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİNİN KULLANIMI YETERLİ GELMİYOR

Bazı kullanıcılar bu özelliklerin faydalı olduğunu düşünürken, bazıları gereksiz bulunuyor.

Sellcell tarafından yapılan ankete göreyse iPhone kullanıcılarının yüzde 73'ü Samsung kullanıcılarının ise yüzde 87'si yapay zeka özelliklerinin günlük yaşamda pek bir anlam ifade etmediğini düşünüyor.

Araştırmanın bir diğer sonucu ise iPhone kullanıcılarının 6'da 1'inin yapay zeka destekiğine sahip cazip bir özellik sunuluyorsa bu özellikler için Android'e geçebileceğini söyledi. iPhone'lara tam anlamıyla sunulmayan yapay zeka özellikleri ışığında iPhone kullanıcılarının yüzde 50'si akıllı telefonlarını satın alırken yapay zekanın önemli bir faktör olduğunu söylüyor.